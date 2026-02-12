Influencer Xisco Quesada muere tras luchar contra agresivo cáncer

El influencer marroquí Xisco Quesada, quien documentó su lucha contra un cáncer de páncreas metastásico, murió este miércoles a los 28 años.

Qusada utilizó las redes sociales para dar visibilidad a dicha enfermedad, compartiendo procesos de quimioterapias, estadías en el hospital y recaídas.

Según el portal Need To Know, el diagnóstico llegó repentinamente después de que las pruebas revelaran un tumor inoperable que ya se había extendido al hígado.

A Quesada le sobreviven dos hijos.

Quesada fue diagnosticado el pasado 5 de junio del año 2025, de manera repentina.

Luego de recibir la noticia, el creador de contenido le propuso matrimonio a su novia, Noelia Garcés.

“Papi… no tengo palabras para describir todo lo que compartimos: todas las experiencias, las aventuras y todo lo que me enseñaste en el camino. Tus hijos te aman más allá de las palabras; te adoran. Saben, y siempre sabrán, que tuvieron al mejor padre del mundo", escribió.

Quesada fue delantero en varios clubes de fútbol regionales de su Mallorca natal y jugó en varios clubes, entre ellos el CF Platges de Calvià y el CD Ferriolense.