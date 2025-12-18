Influencer "El Cuñao" recibe ataques por restarle importancia al caso Senasa

El influencer Bad Dominican "El Cuñao", conocido en redes sociales por compartir videos sobre temas sociales y personales, se encuentra en el ojo del huracán tras restarle importancia al caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Durante una transmisión en vivo en Instagram, "El Cuñao", considerado uno de los pioneros en la creación de contenido en Facebook, se negó a hablar sobre el presunto desfalco en la institución, alegando que vive en Estados Unidos y no en República Dominicana.

La cuenta de Instagram del creador de contenido desapareció tras sus declaraciones.

El Ministerio Público sostuvo en la investigación que el supuesto entramado de corrupción habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Senasa, además de dos mil millones en sobornos.

Un dinero que, según la acusación, estaba destinado a la salud de los más pobres y millones de afiliados al seguro social público.