Actor de Nickelodeon, Tylor Chase, en aparente situación de calle en California

El actor Tylor Chase, conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie 'Manual de supervivencia de Ned', de Nickelodeon, fue encontrado deambulando por las calles de Riverside, California, Estados Unidos.

La creadora de contenido Citlalli publicó en TikTok un video, donde Chase aparece en aparente situación de calle frente a la ventana del copiloto de un automóvil.

El clic, en el que se lo escucha decir: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, generó preocupación entre los usuarios de esa red social, por lo que decidieron abrir una cuenta de GoFundMe para ayudarlo, pero una mujer, quien al parecer sería la madre de la exestrella de televisión, pidió que no le dieran dinero al joven y menos que le compraran un celular.

“Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”, respondió a la publicación.

Nacido el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Chase muestra en las imágenes un aspecto de vejez prematura a los 36 años de edad, con barba, ropa vieja y signos de marcada delgadez.

Según IMDb, Chase también trabajó en la película de acción y suspenso “Good Time Max” (2007) y en el programa cómico de 7 temporadas “Todo el mundo odia a Chris” (2005).

En 2021, Chase se dejó ver por última vez en su canal de YouTube, donde compartía sus actuaciones y poemas desde el año 2014.