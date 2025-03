"Con mi familia no", Clarissa Molina reacciona a noticia falsa de muerte de sus padres

“Con mi familia no”, así reaccionó Clarissa Molina a la noticia falsa de la supuesta muerte de sus padres.

La comunicadora dominicana utilizó sus redes sociales para mostrar su indignación ante los falsos rumores.

“De mí pueden inventar cualquier cosa en las redes sociales (...) pero ¿de mi familia? O sea, qué daño quieren lograr inventándose que mi papá falleció, que mi mamá falleció”, dijo enojada Molina.

La integrante de “El gordo y la flaca” dejó claro que sus padres están en perfectas condiciones de salud.

“Me indigna ver esos videos. Quien sea que se esté inventando eso, no tiene conciencia, no tiene escrúpulos, no tiene vida…”, expresó.

La falsa noticia de la muerte de la actriz circula en algunos perfiles de redes sociales.