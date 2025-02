Australia aún no perdona a Belle Gibson, la influencer que hace una década mintió sobre su cáncer

Una década después de que la influencer de bienestar Belle Gibson admitiera que no tenía cáncer cerebral terminal, que según ella se curó gracias al estilo de vida saludable que la hizo famosa, su historia ha inspirado una nueva serie de Netflix y una nueva indignación en Australia por la falta de resolución del caso.

Las autoridades dijeron esta semana que todavía están persiguiendo a la deshonrada estrella de Instagram por multas impagas, alimentando la ira constante entre los australianos por una de las estafas en línea más descaradas del país, un episodio que llamó la atención sobre los daños destructivos de las afirmaciones falsas sobre la salud en las redes sociales.

Apple Cider Vinegar, la versión dramática de Netflix de la historia de Gibson que se estrenó este mes , no cuenta lo que sucedió después de que se revelara en 2015 que no estaba enferma. En la vida real, nunca enfrentó cargos criminales.

Pero en 2017, un tribunal federal de Australia le impuso una multa de 410.000 dólares australianos (261.000 dólares estadounidenses), que había recaudado para obras de caridad y no donó. El organismo de protección del consumidor del estado de Victoria todavía está tratando de recuperar los fondos, dijo un portavoz a The Associated Press.

¿De qué se acusó a Belle Gibson?

La aplicación de recetas saludables de Gibson, The Whole Pantry, tuvo 200.000 descargas en un mes desde la tienda de Apple en 2013. Ella afirmó que las ganancias de la aplicación y de su libro de cocina (publicado por un sello Penguin) se donarían a organizaciones benéficas y a la familia de un niño con cáncer.

Solo se donó el 2% del total y se determinó que Gibson había infringido la legislación sobre consumo. Un tribunal le ordenó que presentara el resto de los fondos y le prohibió realizar declaraciones sobre sus propiedades saludables.

En una carta al tribunal, Gibson dijo que estaba endeudada, no tenía trabajo y no podía pagar los costos.

“Asuntos del Consumidor de Victoria ha seguido tomando medidas para hacer cumplir la deuda contraída por Annabelle Natalie Gibson (Belle Gibson) en virtud de una orden judicial”, indicó un comunicado de la agencia que fue facilitado el miércoles.

El comunicado no indicó si se recuperó parte del dinero. Las autoridades allanaron la casa de Gibson dos veces en un intento de confiscar bienes, pero no divulgaron públicamente el resultado.

¿Qué está diciendo ahora?

La AP intentó contactar a Gibson para obtener comentarios, pero no recibió respuesta. La actriz no ha hablado públicamente en años y no estuvo involucrada con los creadores del programa de Netflix ni recibió dinero de ellos.

Jacinta Allan, la primera ministra de Victoria, dijo este mes que estaba “decepcionada” de que el caso siga sin resolverse. Pero las autoridades “no cejarán”, dijo Allan a los periodistas.

El periodista Richard Guilliatt, quien en 2015 fue el primero en informar que Gibson estaba mintiendo, dijo que la falta de consecuencias legales todavía alimenta el “vitriolo” hacia el antiguo influencer.

“Es como una herida abierta”, dijo. “Lo que ha sufrido es una humillación pública increíble. Hay una parte de mí que piensa que la gente tendrá que olvidarlo en algún momento”.

¿El caso provocó cambios?

La editorial del libro de Gibson pagó una multa de 30.000 dólares (19.000 dólares estadounidenses) en el caso civil por no verificar los hechos de sus afirmaciones.

Aunque Gibson no ha enfrentado más cargos, su caso tuvo otras repercusiones. El código australiano que rige las afirmaciones sobre salud terapéutica fue revisado drásticamente en 2022 y las infracciones ahora pueden ser castigadas con millones de dólares en multas, cambios que algunos analistas atribuyen en parte a la conducta de Gibson.

Los testimonios pagados para dichos productos ahora están prohibidos, y cualquiera que afirme tener experiencia en salud no puede avalarlos.

“Esto se podría haber aplicado a las afirmaciones terapéuticas que hizo Belle”, dijo Suzy Madar, socia con sede en Sydney del bufete de abogados King & Wood Mallesons.

¿Cómo han respondido los australianos a la serie?

Apple Cider Vinegar ha recibido elogios por su crítica a la cultura del bienestar en línea, y críticas de los australianos involucrados en los eventos de la vida real que relata. La serie se anuncia como una "historia verídica, basada en una mentira", y Gibson es la única persona real que el programa pretende retratar.

Pero Col Ainscough, de Queensland, cuya esposa e hija (también influyente en el ámbito del bienestar) murieron de cáncer, criticó la producción en una declaración este mes, porque sus personajes incluían una familia con un nombre diferente cuya historia parecía ser paralela a la suya.

El programa fue “insensible y claramente motivado por el lucro”, dijo Ainscough.

“Detrás de las historias de televisión, detrás de la dramatización, hay personas reales cuyas vidas han sido devastadas por las acciones de este individuo”, dijo Allan, el primer ministro del estado, a los periodistas.

Pero el caso aún mantiene su fascinación como una de las estafas en línea más “extrañas y flagrantes” de Australia, dijo el periodista Guilliatt.

“Me gusta pensar que realmente fue una llamada de atención para mucha gente”, dijo. “Espero que haya tenido un impacto en términos de la credulidad de la gente a la hora de aceptar consejos sobre problemas de salud muy graves en Internet”.