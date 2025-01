Muere la influencer Asli Fernández a los 29 años en una cirugía estética

La influencer mexicana Asli Fernández, quien compartía contenido de su vida como manicurista a través de TikTok, murió a los 29 años por supuesta negligencia médica, según su pareja Christian Carreón.

Carreón contó a través de una transmisión en vivo en redes sociales que la tiktoker se realizó los análisis correspondientes previo a la operación y estaba en perfectas condiciones.

Minutos después de haber iniciado la intervención quirúrgica, el pasado 6 de enero, Carreón recibió la información de que su pareja estaba "siendo atendida por médicos especialistas en urgencia", alegando que había sufrido un infarto, aunque finalmente dijeron que la causa de muerte había sido una trombosis.

Fue el 7 de enero cuando Carreón confirmó la lamentable noticia y pidió a las autoridades "llegar al fondo de esto y encontrar la causa real".

"Cabe recalcar que el cirujano me dijo que mi esposa fallece casi al terminar la cirugía, lo raro aquí es que ella entró a quirófano por un procedimiento de ‘mommy makeover’, cuando fue realizado, ella sólo tenía una lipo y eso es lo que no me cuadra", enunció.

Asimismo, el viudo negó que la fémina sufriera algún tipo de adicción al tabaco, tal y como se ha rumorado que pudiera comprometer su salud.

"Yo solamente quiero que se haga justicia y que esto se vuelva más viral para que las autoridades realmente hagas su trabajo", concluyó.

Los restos de Asli Fernández fueron velados en la funeraria San Gabriel, en Fundadores.