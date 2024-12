Ana Beato: "Lo mío no es suerte, yo siempre he estado detrás de mis sueños"

El debut de Ana Beato en los medios fue en grande. Parecía suerte que una joven de casi 18 años haya creado su canal de YouTube e inmediatamente su primera entrevista alcanzara 600 mil vistas.

Fue en julio del año 2022 cuando Ana Beato obtuvo la exclusiva de una entrevista con Santiago Matías y un recorrido por el edificio de Alofoke Medio Group.

A partir de ese momento, empezó a adquirir popularidad, ingresando a “El Show de Carlos Durán” y haciendo colaboraciones con Adolfo Lora y marcas importantes de República Dominicana.

"Yo siempre he estado detrás de mis sueños, yo he joseado para eso. Porque la gente dice 'suerte porque ella es hija de mami y papi y ella tiene las relaciones', pero no ve que no es que yo tengo las relaciones, es que yo he trabajo para eso", señaló Beato durante una entrevista con LISTÍN DIARIO.

"A mí no me gusta depender de nadie, entonces yo siempre he trabajo para eso. Yo fui la que le dijo, para trabajar en el Edificio Rojo, le dije a Santiago: 'Oye, desde que tú tengas un programa ponme ahí'. O sea, que si yo hubiese querido tener las relaciones lo hubiese hecho, pero yo quise hacerlo yo", recalcó.

Sobre su breve temporada en la radio con el programa "Generación Alofoke", Ana Beato mencionó que no la considera un fracaso, a pesar de haber recibido críticas por su inexperiencia y timidez frente al micrófono durante los escasos meses que el espacio estuvo al aire.

Beato se está preparando para una próxima oportunidad y recuerda esa etapa como parte de su proceso de formación profesional.

"Yo siento que para ser la primera vez y estar al lado de personas que tienen muchísimo conocimiento yo lo hice bien. Además de que tú nada más por estar en el Edificio Rojo te tiras a medio país de enemigo, sin tú tener problemas con nadie, simplemente por el hecho de estar ahí y tener esa exposición tienes que tener mucha madurez para enfrentarte a eso", destacó.

CON OZUNA

Actualmente Ana Beato es tema de conversación a nivel nacional e internacional por su participación como modelo principal en el videoclip de “Frente al mar remix”, de las estrellas de la música urbana Beéle y Ozuna, que se encuentra disponible desde la medianoche de este 13 de diciembre.

Un clip de promoción en redes sociales generó rumores sobre un supuesto romance entre Ana y el cantante puertorriqueño, sin embargo, la influencer aclaró que su novio estuvo detrás de cámaras en ese momento.

Asimismo, la joven confesó que le pidió al director Rodrigo Films, quien le hizo la propuesta de trabajo, que sus escenas con los artistas no incluyeran besos.

“Me preguntaron si se podía besar y yo dije que no, que yo tengo mi pareja”, contó.

“Fue una oportunidad grandiosa, que me hayan elegido como la modelo, yo soy la modelo de Beéle, porque es una historia, aunque yo hice la promoción con Ozuna para su parte, pero yo de verdad en el video oficial soy la modelo de Beéle”, contó.

Al día siguiente de grabar el video musical fue cuando Ana también recibió la invitación para hacer un contenido promocional.

“Yo realmente no sabía que eso iba a ser así, o sea, como que no sabía que eso iba a ser un boom tan grande, pero ya cuando pasa eso, que me soy cuenta que estoy tan viral, eso fue como un boom porque nunca me había pasado, pero yo tengo mi pareja y él entiende que ese es mi trabajo”, explicó.

El audiovisual, dirigido por Rodrigo Films, fue filmado en República Dominicana, específicamente en Boca Chica, Juan Dolio y Cabrera (Arroyo Salado y Laguna Dudú).