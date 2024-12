Taylor Swift, la "señora de los gatos sin hijos", encabeza la lista de Yale de las citas más notables de 2024

Desde “La señora de los gatos sin hijos” hasta “Se están comiendo a los gatos”, la lista de la Universidad de Yale de las citas más notables de 2024 se adentra en los mundos de la política presidencial, el entretenimiento y las teorías conspirativas, al tiempo que deja espacio para los deportes, los negocios y las protestas contra la guerra en Gaza.

La superestrella del pop Taylor Swift encabezó la lista de este año al firmar una publicación en Instagram en septiembre como "Taylor Swift Childless Cat Lady" mientras apoyaba a la demócrata Kamala Harris para presidente.

El comentario fue una referencia a comentarios hechos hace tres años por JD Vance , el vicepresidente electo republicano, cuando describió a los demócratas como en deuda con "un grupo de mujeres amantes de los gatos sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer que el resto del país también sea miserable".

El presidente Joe Biden y el presidente electo Donald Trump ocuparon los dos siguientes puestos de la lista. Biden ocupó el segundo puesto con su reciente anuncio de que indultaría a su hijo Hunter. Trump siguió con su falsa afirmación de que “en Springfield se están comiendo a los perros, a la gente que llegó. Se están comiendo a los gatos” durante su debate de septiembre contra Harris.

El comentario de Trump sobre Springfield, Ohio, amplificó los falsos rumores de que los inmigrantes haitianos estaban secuestrando y comiéndose a las mascotas, repitiendo la retórica incendiaria y antiinmigrante que promovió a lo largo de sus campañas.

Trump también llegó al quinto puesto con “¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!” después de un intento de asesinato en Butler, Pensilvania.

La lista de citas notables, compilada cada año por Fred Shapiro, director asociado de la Biblioteca de Derecho de Yale, es un suplemento de The New Yale Book of Quotations, editado por Shapiro y publicado por Yale University Press.

“Tenga en cuenta que los elementos de esta lista no son necesariamente citas elocuentes o admirables, sino que han sido elegidos porque son famosos o importantes o particularmente reveladores del espíritu de nuestros tiempos”, dijo Shapiro.

Las citas más destacadas del año 2024

“Taylor Swift, la señora sin hijos que tiene gatos” — Taylor Swift, firmando una publicación en Instagram, 10 de septiembre de 2024.

2. “Hoy, firmé un indulto para mi hijo Hunter” — Presidente Joe Biden, declaración oficial, 1 de diciembre de 2024.

3. “En Springfield, se están comiendo a los perros, las personas que llegaron. Se están comiendo a los gatos” — Presidente electo DonaldTrump, debate presidencial, 10 de septiembre de 2024, repitiendo una falsedad sobre inmigrantes haitianos en Ohio.

4. “Me he hecho amigo de tiradores escolares” — Gobernador de Minnesota, Tim Walz, debate vicepresidencial, 1 de octubre de 2024, equivocándose al referirse a hacerse amigo de sobrevivientes de tiroteos.

5. ”¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!” — Trump después de un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.

6. “Sí, ellos pueden controlar el clima” — La representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene publicando en la plataforma de redes sociales X, 2 de octubre de 2024, respaldando una teoría de conspiración de que el gobierno usó tecnología de control del clima para dirigir el huracán Helene hacia los votantes republicanos.

7. “Algunas de ustedes pueden llegar a tener carreras exitosas en el mundo, pero me atrevería a decir que la mayoría de ustedes están más emocionadas por su matrimonio y los hijos que traerán a este mundo” — Jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker, discurso de graduación en el Benedictine College, Atchison, Kansas, 11 de mayo de 2024.

8. “¿Llamar al genocidio de los judíos viola las reglas de Harvard sobre intimidación y acoso?” — La representante republicana por Nueva York Elise Stefanik, audiencia del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, 5 de diciembre de 2023, preguntando a la entonces presidenta de Harvard, Claudine Gay, cómo respondió la universidad a instancias de antisemitismo en el campus.

9. “OMG” — Jugador de los Mets de Nueva York José Iglesias, título de canción lanzada en 2024.

10. “El tribunal llega a la siguiente conclusión: Google es un monopolista” — Juez Amit Mehta en Washington, D.C., 5 de agosto de 2024, fallo en una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU. contra Google.