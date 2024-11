“Pero la lámpara se ve rara", el nuevo trend en Tiktok que revive los sueños de las personas

En las últimas semanas, se ha vuelto tendencia en Tiktok la frase "pero la lámpara se ve rara", algo que ha llamado la atención de todos los usuarios de la red social en todas partes del mundo por su significado.

Aunque el trend se ha vuelto viral, hace mucho tiempo que había salido a la luz.

Su significado se relaciona con la tristeza y con una percepción que está alejada de la realidad. Pues inicialmente relata una situación que normalmente es el anhelo de la persona, algo perfecto, pero termina con la frase “pero la lámpara se ve rara", dejando saber que no es algo real y se trata de un sueño o una ilusión.

Acompañado de esta frase está su música, un sonido de grillos y otros animales en un bosque.

Han sido miles de personas que han compartido su sueño o fantasía a través de Tiktok con esta tendencia. Con esta han descrito sus situaciones personales como alguna persona cercana fallecida o situaciones de parejas.

La lámpara al verse rara, quiere decir que algo no está bien y que lo que se ve es una fantasía. Esta frase surgió en 2012 en la página web “Reddit”, cuando un usuario compartió su historia, trataba acerca de un joven jugador de fútbol americano que sufrió una lesión en la cabeza, pero que más adelante experimentó una realidad que parece perfecta.

Su vida sigue siendo aparentemente perfecta, con un trabajo exitoso, una esposa y dos hijos, pero comienza a observar una lámpara distorsionada en su sala de estar, cosa que lo llevó a dudar de la realidad.

Algunas frases que se comparten con la lámpara se ve rara

"Mi abuela mejoró, volvió a casa, me vio graduarme y me dio un fuerte abrazó, pero la lámpara se ve rara"; "Llegué a casa y mi papá estaba esperándome para darme un abrazo. Le platico todo lo que me ha pasado, sentí demasiada felicidad... pero la lámpara se ve rara"; "Por fin dejé de ser insegura y dejé de encerrarme en mí misma cuando me siento mal, pero la lámpara se ve rara".