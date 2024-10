Actor Eduardo Verástegui llama a Bad Bunny "experimento de laboratorio"

Eduardo Verástegui arremetió contra Bad Bunny luego de que este mostrara su apoyo a Kamala Harris. El activista político y actor crítico al artista, a quien llamó "experimento de laboratorio", insinuando que su fama es producto de un esfuerzo por influir a la juventud y promover políticas que, según Verástegui, atacan los valores tradicionales.

En sus publicaciones, el actor se refirió a Bad Bunny con frases como: "El Conejito malo apoya a la MALA mayor, KEMALA. Ya sabíamos que Kamala no es opción".

En un segundo mensaje, aseguró que la popularidad del cantante se utiliza para promover agendas "comunistas" que, según él, corrompen a las nuevas generaciones: "Este conejito es un experimento diseñado para destruir el alma", comentó.

La reacción de Verástegui surgió tras la publicación de un video de Bad Bunny en homenaje a Puerto Rico, luego de que en un mitin de Trump se insultara a la isla. Fiel simpatizante del expresidente y sus posturas ultraconservadoras, el activista ha criticado duramente a líderes progresistas y figuras que los apoyan, entre ellas el artista puertorriqueño.

También hizo un llamado a los latinos en Estados Unidos a votar por Trump, alegando que "es la mejor opción para nuestra gente". Aunque Bad Bunny no ha respondido a estos comentarios, sus seguidores defendieron al artista con respuestas como: "Bad Bunny ha logrado más que tú", "no tienes éxito ni como actor ni como político", y "Trump no apoya a los latinos, traidor".