La millonaria influencer María Pombo celebra en Punta Cana, por todo lo alto, sus 30 años de vida

La española María Pombo es una de las más populares influencer hispanas y este jueves pasado cumplió 30 años, fecha mágica que celebró por todo lo alto en Punta Cana junto a 30 de sus mejores amigos.

"Hoy celebro la vida con mis mejores amigos en el Caribe. No he podido ser más feliz, gracias vida. Deseando ver lo que me espera esta siguiente década", posteó María en su Instagram, junto a una serie de fotografías y videos en los que muestra las actividades recreativas en las que estuvo junto a sus amistades.

"Es que wow", fue otro de los comentarios que publicó en otro post en Instagram.

También se despidió de ser una veinteañera: "Hasta siempre 20´, habéis sido mi década favorita".

Lo dice porque en esta década de su vida se convirtió a partir de 2015 en una de las mayores influencer como creadora de contenido de moda, belleza y estilo de vida, a través de un blog personal y de Instagram, red social en la que ya suma 3.2 millones de seguidores.

"Me casé con el hombre de mi vida, profesionalicé un sueño, me detectaron esclerosis múltiple y me di cuenta de la importancia de exprimir la vida al máximo", comentó el jueves en otro de sus post de Instagram.

Desde 2015 su patrimonio económico fue creciendo de manera constante hasta convertirse en una de las más ricas figuras de la era de las influencer.

La "Best Content Creators" es fundadora de una marca de ropa, creadora y promotora del festival Suavefest, protagonistas de múltiples campañas publicitarias y posee varias propiedades, incluyendo una mansión de dos plantas en un terreno de 620 metros.

En 2021 participó en forma de cameo en el videoclip de la canción "Ateo", que interpretan C. Tangana y Nathy Peluso.

En 2016 conoció al empresario Pablo Castellano, con quien se casó en Cantabria en 2019 y tienen dos hijos.

"Conocí el amor más puro con el nacimiento de mi primer hijo Martín, y dos años después se multiplicó con la llegada de Vega", afirmó el jueves en su Instagram.

Para la celebración en el hotel Paradisus Palma Real, la joven utilizó uno de los vestidos que la firma española Yolancris le diseñó para el día de su boda, en 2019. Esa vez lo combinó con una camisa blanca.

En la noche festiva de cumpleaños, sus invitados vistieron de negro, que contrastaba con el color rojo de su vestido.

Además de sus redes sociales, en 2023 estrenó como principal protagonista el docu-reality "Pombo", emitido en Amazon Prime Video, que trata sobre su vida, y que estrenó su segunda temporada en febrero de 2024.

En su último embarazo, María Pombo reveló que sufría de esclerosis múltiple.

María Pombo tiene dos hermanas. La mayor es Lucía Pombo y aparte de influencer es piloto de aviones comerciales. En Instagram, su usuario es @luciapombo, que reúne 577,000.

La mediana es Marta Pombo, también influencer y junto a María crearon la marca de ropa TipiTent.

Marta se casó unos meses después que María en 2019 con Luis Giménez, pero dos años después se divorciaron.

En Instagram se encuentra bajo el usuario @mpombor y tiene más de un millón de seguidores.