Dioelmi Cabrera "El de lo video", risas en redes y un trágico final

Dioelmi Cabrera “El de lo video”, conocido en redes sociales por sus videos hablando por teléfono en voz alta o mientras cantaba, perdió la vida junto a su pareja, Yohanna Vélez, la madrugada del lunes 14 de octubre.

Ambos viajaban a bordo en un motor por el sector Lavapiés cuando fueron impactados por un vehículo y murieron. Sus cuerpos permanecieron en el pavimento hasta la mañana.

El influencer, oriundo de San Cristóbal, se dio a conocer en las redes sociales por sus videos de humor donde hablaba en voz alta, cantaba o hacía simular una discusión en público y se enfocaba en las reacciones de las personas presentes, así se ganó el cariño de público y llegó a crear una comunidad en redes sociales: en Instagram su perfil cuenta con 477 mil seguidores mientras en TikTok tiene 1.5 millones.

Sus videos llegaban hasta 44 millones de reproducciones y miles de me gusta.

Aparte de crear contenido, Dioelmi Cabrera y su pareja también tenían una tienda de vender ropa, la que inició con ropa de paca en la sala de su casa y luego ampliaron el negocio y en menos de un año ya rentaban un local más grande. Él mismo compartió el proceso.

Dioelmi y Yohanna además de pareja, eran un equipo; ella se encargaba de grabarle los videos saliendo con él a “aguantar sol”, así lo dejó saber hace tan solo unos días cuando se ganó el premio a Influencer del año en los premios Glamour Music Awards.

“Gracias a papá Dios, gracias a las personas que me apoyan, que viven ahí, apoyando el loco, compartiendo los videos y a mi esposa, que es la que me graba, que sale conmigo a grabar y coge sol y lluvia y de to”, fue el discurso que dio cuando subió a recoger el premio.

sus inicios

Hace varios años que el instagramer estaba haciendo videos, pero su “boom” llegó cuando empezó a realizarlos en público. El primer contenido que se viralizó fue él cantando en público una canción de Bulin 47 y hasta el mismo artista lo compartió en sus redes sociales.

“Pasé de tener cuatro mil seguidores en Instagram a 12 mil en un día”, contaba “El de lo video” en “El Mañanero”, hace un año.

En esa entrevista el joven compartió que al inicio le daba vergüenza realizar ese tipo de contenido, pero después se fue soltando. Se inspiró en u influencer asiático que realiza videos parecidos.

Cabrera contó que fue despedido de su trabajo justamente por hacer esos videos y terminó dedicándose de lleno a las redes sociales, algo que se convirtió en su sustento hasta el día de su muerte.