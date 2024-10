La razón por la que Evaluna no va a un supermercado sola: "Es difícil ser mujer"

Recientemente, Camilo y Evaluna decidieron contar una escalofriante historia que la artista venezolana enfrentó antes de la pandemia, en la cual sintió que su vida corría peligro mientras estaba realizando unas compras en un supermercado para preparar una sangría en su hogar.

En el video titulado ‘la vez que casi raptan a Evaluna’, la cantante expresó que en el 2020 se enfrentó a una situación que la puso incómoda y sentía que su integridad corría peligro, puesto que notó que dos hombres la estaban persiguiendo.

“Fui al mercado, en 2020 antes de pandemia, fui solita para comprar cositas para hacer sangría porque íbamos a hacer una fiesta en la casa y, de repente, estoy yo ahí, tranquila en un pasillito con mi carrito y siento que me están persiguiendo dos tipos”.

Tras esto intentó alejarse de estas personas, pero no tuvo mucho éxito por lo que se le acercaron para hacerle una extraña pregunta: “De repente, se me acercan y me preguntan de qué talla de zapatos soy, así de la nada”, narró la cantante.

Los sujetos le dijeron que querían enseñarle unos nuevos zapatos que tenían dentro de una mochila, la cual estaba en un carro de mercado junto a un six pack de cervezas: “Me dijeron: ‘Ven a ver el morral’ y yo les dije: ‘No, gracias, estoy bien, no te preocupes’”.

Continuó explicando que lo primero que pasó por su mente fue: “Me van a llevar y quieren saber qué talla de zapato soy para que no me reconozcan, me van a cambiar de ropa y me van a poner unos zapatos nuevos”, pero en ese instante llegó una persona y pudo escapar de dicha situación.

“Entró alguien al pasillo gracias a Dios y me acerqué a la otra persona, agarré todas las cosas, las pagué y veía que ellos seguían por ahí. Luego, salieron y le pido a la persona que estaba metiendo las cosas en la bolsa que me acompañara al carro porque tenía mucho miedo. Me acompañó, me monté y me fui de una”.

Tras esto, Evaluna Montaner explicó que por ese motivo ella no ha vuelto a ir a un supermercado sola, alentó a sus seguidores a dejar a un lado la pena para comunicarse con alguien a su alrededor para evitar que pueda suceder algo más grave y finalizó diciendo: “Es difícil ser mujer, muchachos”.