Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída en el aeropuerto y levanta especulaciones sobre su estado

La reconocida cantante Alejandra Guzmán protagonizó un bochornoso incidente a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando sufrió una aparatosa caída que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La llamada "Reina de corazones", arribó a la ciudad, tras pasar varios días en las playas de Huatulco al lado de su madre, la primera actriz Silvia Pinal. La llegada de ambas famosas llamó la atención de los medios y desató una persecución.

Y es que las cámaras y micrófonos, no sólo intentaban capturar algunas imágenes de las dos celebridades juntas, también obtener declaraciones de algunos de los escándalos en los que la familia se ha visto envuelta la familia.

En un video publicado en el canal de Eden Dorantes, se puede ver a la "La Guzmán" saliendo de la sala y saludando efusivamente a la prensa; incluso, le pidió a Pinal que les dedicará unas palabras. Sin embargo, segundos más tarde, cambió completamente su actitud y caminó sin responder a las preguntas que le hacían.

Después, la amabilidad volvió a hacerse presente, mandó besos a la cámara y dio algunas declaraciones; mismas que levantaron sospechas sobre su estado, ya que varios usuarios aseguraron que podría estar alcoholizada, ya que arrastraba algunas palabras y caminaba un tanto extraño.

La intérprete de "Eternamente bella", también se dio unos minutos para atender a los fans que la reconocieron y minutos antes de abordar un vehículo negro que ya la esperaba, perdió el equilibrio y cayó de rodillas, por lo que tuvo que ser asistida por su equipo de seguridad.

Aunque la situación fue preocupante para algunos, la artista no sufrió heridas graves y se le escuchó decir: "Eso no se vale", antes de abandonar el lugar.

Tras el incidente, la cantante no emitió ningún comunicado, pero los rumores en redes sociales no se hicieron esperar: "Eso pasa cuando viene borracha", "Que bárbara, y según va cuidando a su mamá", "Una artista jamás debería ser vista en ese estado", "Cómo no se va a caer si viene hasta las chanclas", "Habla raro, como si estuviera borracha", "Sí se veía rara".

También hubo quienes expresaron su preocupación por la cantante, pidieron paras las críticas en contra de la cantante.