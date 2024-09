Iamdra Fermín y su esposo logran un matrimonio basado en la comunicación y acuerdos a través de WhatsApp

A Iamdra Fermín se le conoce en el país desde que era una niña. Ella creció con nosotros. Sin embargo, aunque físicamente lo parezca, ya no es una adolescente, es una mujer, madre y esposa que se alejó de los medios de comunicación tradicionales para dedicarse a su familia y crear contenido sobre la maternidad “sin romanizarla”.

Hace casi una década que la comunicadora no está en los medios, el mismo tiempo que tiene de casada con su esposo, Andrés Madera, con quien ha formado un bonito matrimonio basado en la comunicación y acuerdos que realizan a través de un grupo de WhatsApp.

Iamdra contó en “El Cuartico”, el podcast del LISTÍN DIARIO, que ella y su esposo tienen un grupo de WhatsApp que lleva por nombre “Iamdres”, donde acuerdan cosas como qué tanto exponer sus hijos en las redes sociales mensualmente, porque aunque ella haga contenido familiar, a sus pequeños, Rodrigo, de siete años, y Andrea, de cinco, los muestra muy poco.

“Tenemos eso por escrito que es una cantidad de apariciones. Tenemos un grupo que se llama Acuerdos Iamdres y nosotros cuando nos ponemos de acuerdo en algo por lo que ya discutimos porque él tenía una forma de pensar y yo la mía, entonces lo dejamos ahí por escrito porque nosotros tenemos la intención de hacer las cosas bien, pero se nos puede olvidar”, explicó Iamdra en el espacio en el que participan las periodistas Floranyi Jáquez, Yerlendy Abad, Ashley Presinal y Audry Trinidad.

La pareja tomó la decisión de tener esta herramienta a raíz de una discusión en la que a Andrés le pareció que ella estaba mostrando mucho a sus hijos. A pesar de esto, no ha sido un impedimento para que le lleguen marcas y patrocinadores con los que trabaja en sus redes sociales que solo en Instagram sobrepasa el millón de seguidores y es una plataforma en la que le va muy bien tanto que factura más que en la televisión, a donde por el momento no quiere regresar.

La exfigura de “Topi Topi” explicó que desde antes de casarse su esposo le dejó claro que no es una figura pública ni tampoco quería que sus hijos lo sean.

Con relación al movimiento “tradwife (esposas tradicionales) Iamdra Fermín dejó claro que no es una de ellas, ya que aunque ella trabaja desde la casa, cuenta con ayuda en los quehaceres del hogar y con sus hijos.

Sin embargo, se consideran un matrimonio tradicional y son de las parejas que todo se lo consultan. Eso, al igual que la organización de las finanzas en conjunto (hacen reuniones mensuales para revisar sus finanzas) y saber cómo discutir ha sido una de las claves para tener una relación duradera de nueve años y contando.

“La clave ha sido el respeto. Hemos aprendido a discutir, que eso es muy importante porque las discusiones van a venir sí o sí. Yo no voy con eso de que uno no se puede dormir sin haberse antes arreglado, porque hay momentos en los que si tú fuerzas una conversación van a terminar peleando”, manifestó.

SOBRE LA DEPRESIÓN POSPARTO

La presentadora del extinto programa “Iamdra Full” ha compartido en varias ocasiones que fue una de las tantas mujeres que han sufrido depresión posparto y su caso en particular fue muy difícil porque mientras luchaba con esa enfermedad, estaba embarazada de su hija, Andrea.

“Cuando yo pasé los malestares de Andrea (su segunda hija) yo fui al psicólogo porque yo me sentía muy desconectada del niño (su primer hijo) después de que ya como que por fin yo había sentido que había hecho el clic con él, entonces ahí me hicieron un test y se concluyó que yo tenía una depresión posparto de leve a moderada, que no tenía que tomar medicamentos”

A la comunicadora la motivó ir al psicólogo la desconexión que sentía de su primogénito.

“No todas las mujeres se enamoran perdidamente de sus hijos cuando los niños nacen. Yo creo que ese vínculo va creciendo y se va fortaleciendo con el tiempo, pero no desde que te lo dan en los brazos porque en mi caso él fue un desconocido y sí es verdad él vivía dentro de mí, pero yo me estaba adaptando a cuidar un ser humano que dependía totalmente de mí mientras yo me estaba recuperando de un proceso de un embarazo, de un parto, de una nueva rutina…”

Agregó que: “Parar volver a mi vida laboral para mí fue desastroso porque cuando yo tenía un momentito para trabajar, que era lo que yo anhelaba, yo no tenía cabeza para eso porque tenía la mente nublada del cansancio. Fue muy difícil esa adaptación y por eso busqué ayuda porque yo necesitaba ser la mamá que mi hijo se merecía que yo fuera”

Su esposo y ella en un momento se hicieron cargo cada uno de un niño; él del niño y ella de la niña y dormían en habitaciones separadas.

Aclaró que ya no quiere tener más hijos y una de las razones es que la falta de sueño es una de las cosas que le da más miedo de tener otro bebé: “La falta de sueño me pone insoportable”.

“Me acuerdo una vez que estaba aburrida y desesperada en la madrugada y sola porque mi esposo estaba durmiendo al niño que le estaba bajando una fiebre, que yo cogí la niña, la puse en la cuna dando gritos y le entré a trompadas una almohada”.

Conferencia

Su conferencia sobre maternidad se llama “Voy a ser madre” está dirigida a embarazadas primerizas. Es un compilado de charlas impartidas por profesionales que ofrecen un “kit básico de todo lo que una mujer embarazada debe saber”.

La charla que ella imparte es “Qué necesitas para cuando llegue tu bebé” la fecha es para mayo de 2025.