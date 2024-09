Tini Stoessel sale a defenderse de comentarios negativos sobre su cuerpo

La artista argentina Tini Stoessel salió a defenderse de los comentarios inapropiados sobre su apariencia y su cuerpo tras su presentación con Coldplay.

“Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería; pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo. Lamentablemente, seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, dijo la cantante en su cuenta de X (Twitter).

Este comentario fue respondiendo al periodista Alejandro Puebla, quien criticó el físico de Tini con comentarios como "Yo le daría un poco más de comida", "Podría comer un poquito más", "La veo muy delgada, tiene un problema grave con la delgadez", indica el medio Marca.

La recordada Violeta expresó: “Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos @alepueblasok (Alejandro Puebla)".

Minutos después el comunicador salió a pedir disculpas.

“Si de algo sirve te pido disculpas, Tini Stoessel”, inició el periodista.

Agregó: “Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y, en ese momento, al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas”.

No es la primera vez que Tini ha recibido críticas por su delgadez.