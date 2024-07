RoRo responde a quienes la critican por crear contenido cocinándole a su novio

Rocio Bueno, mejor conocida como RoRo, la joven de 22 años que es tendencia por compartir videos suyos cocinándole a su novio "Pablo", ha respondido a quienes la critican y la llaman "esclava".

RoRo estuvo junto a Pablo en una entrevista en el canal de YouTube "SrWolfPodcast", donde afirmó que Pablo sí "hace cosas" para ella, pero no lo publica. Asimismo, contó que en la calle le vociferan insultos por cocinarle a su pareja.

"Sí que es verdad que yo tengo un guion de lo que quiero decir, pero es un 50 y 50: Pablo a veces me pide cosas, yo se las hago, a veces se me ocurre hacerle yo algo y digo que me lo ha pedido", puntualizó.

"Yo no me considero mujer sumisa, yo sí que es verdad que yo siempre me considero feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que hay gente que no lo pilla, pero no soy el feminismo de mujeres que me gritan ahora por la calle", añadió.

La tiktoker explicó que el proceso de creación para hacer uno de sus videos de cocina pude tardar hasta tres días.

Sus videos generan polémica entre las personas de tendencia feminista a ultranza y aquellas que defienden el movimiento 'tradwife', que avala la tradición de las esposas que se dedican al hogar y a la atención del marido y sus hijos, lo que en estos tiempos de igualdad de género es considerado "un pecado".