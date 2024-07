RoRo se hace viral por cocinar siempre para su novio, pero en las redes "le dan hasta con el cubo del agua"

RoRo es una tiktoker española que se ha hecho viral por cocinar sabrosos platos para su novio de manera frecuente y de lo que se siente orgullosa.

Sin embargo, en las redes sociales "le han dado hasta con el cubo del agua" por considerarla sumisa, retrógada, tóxica y antifeminista, aunque ella entiende lo hace con amor, rechazando todas las acusaciones.

Sus videos generan polémica entre las personas de tendencia feminista a ultranza y aquellas que defienden el movimiento 'tradwife', que avala la tradición de las esposas que se dedican al hogar y a la atención del marido y sus hijos, lo que en estos tiempos de igualdad de género es considerado "un pecado".

Su novio se llama Pablo y en los videos RoRo da a entender que su vida gira alrededor de este joven: "A Pablo le apetecían hoy chocoflakes para desayunar" o "Hoy Pablo se va a jugar al fútbol por la tarde, así que le voy a preparar un snack".

En otro video comenta: "Hoy le he preguntado a mi novio qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta. Así que he decidido hacerle unos pappardelle con ragú de pato a la naranja".

Como sucede en estas redes sociales, el contenido comenzó a ser imitado por muchos y sus audios, frases, forma de hablar y recetas se fueron replicando en TikTok.

Las burlas son colectivas y los ataques se focalizan en sus acciones de complacencia y servidumbre hacia Pablo.

La joven, de 22 años, vio crecer en poco tiempo su comunidad de seguidores con más de 2.4 millones en TikTok en menos de un año, llegando a recibir más de 50 millones de visitas en una sola publicación.

La tiktoker rechazó que sea "una mujer sumisa" y "si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y disfruto compartiendo esas experiencias con Pablo", su pareja.

"Yo no soy una mujer sumisa. Yo cocino porque me gusta y es mi manera de dar amor. A Pablo, por ejemplo, no le gusta tanto. Y como a mí lo que no me gusta limpiar, es Pablo el que lo hace", afirma en declaraciones al periódico El Español.

Rocío Bueno, su nombre real, terminó el grado de traducción e interpretación este mismo año y habla cuatro idiomas, pero su mundo actual está en las redes sociales.