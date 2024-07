¿Qué pasó con Francesca, la joven recordada por su "Ánimo, ánimo, ánimo" de hace 10 años?

Francesca Zeneida Gallucci (Francesca, La Voz del Futuro), la joven dominico-italiana que se volvió viral en el año 2013 con su canción "One, two, three, four, five", continúa generando tema de conversación en redes sociales, ahora por sus breves e intermitentes apariciones en redes sociales.

El 4 de julio de 2019, Día de la Independencia de Estados Unidos, fue la última publicación de Francesca en Instagram, donde aún abundan las burlas, posible razón de su inestabilidad en las plataformas digitales.

Sin embargo, en diferentes momentos su nombre ha salido a relucir, incluso logrando ser tendencia por segunda ocasión, específicamente en noviembre de 2020, cuando un video en TikTok de Luisito Comunica con el tema obtuvo millones de interacciones durante la pandemia, haciendo que otros usuarios compartieran sus versiones, entre ellos Netflix Latinoamérica.

En enero, el youtuber dominicano Frooby también recordó a Francesca con un recuento de su trayctoria en la música, desde su inicio con un cover de la canción de Adele "Someone like you" hasta su más reciente tema "Nadie para de bailar", estrenado en junio de 2017.

La popularidad de Francesca fue tanta que lanzó su propia muñeca y sirvió de inspiración para la creación de una parodia protagonizada por Miguel Céspedes.

La causa de la ola de ataques en contra de Francesca, quien apenas tenía 13 años, según comentarios, es que la cantante canta muy desanimadamente, contrario a lo que dice en el coro de su éxito musical: "Ánimo, ánimo, ánimo". Ante esto, su madre le prohibió a su hija dejar las redes sociales.

"Queridos fans sé que aún me falta mucho por mejorar, pero, deseo que todos sepan, que cada día, me esforzaré y trataré de dar lo mejor de mí para llegar a ser una artista. Por favor, tengan fe, estoy a penas dándome a conocer, pero les prometo que no me rendiré, y mi deseo es llegar hacia ustedes a través de la música y ganarme un lugarcito en su corazón", respondió Francesca debido a las críticas de ese tiempo.

Pero no todo fue negativo, Francesca también estuvo nominada a los Golden Mic Latin Music Awards en Orlando, Florida, en la categoría Mejor Álbum Tropical del Año por "Faithful" y puso en circulación su libro "Guía para un mundo mejor".

Actualmente Francesca se mantiene fuera del ojo público.