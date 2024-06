Muere de cáncer Anca Molnar, la influencer de 35 años que luchó "con todas mis fuerzas hasta la última gota de esperanza”

Anca Molnar, influencer rumana a quien los médicos no le daban “ninguna oportunidad” de vida tras conocer la gravedad de su tumor cerebral, falleció. Tenía 35 años.

“Vine, viví maravillosamente y me fui a otro mundo. Luché de la manera que sabía y con todas mis fuerzas hasta la última gota de esperanza”, se lee en la descripción en su Instagram, acompañada de un video donde se observan las nubes dentro de un avión.

La popular maquilladora, que daba consejos de salud, bienestar y moda, compartió un video donde se despedía de este mundo (murió el 10 de junio, pero el martes fue que se supo).

Anca Molnar tenía un tumor cerebral y se encontraba siendo tratada en Turquía, país al que fue en busca de una segunda opción médica luego de que en su país, Rumania, descartaron su sobrevivencia.

Fue precisamente en Instagram donde hace un año confirmaba el diagnóstico de su cáncer que apareció “de repente”.

En principio los síntomas aparecieron como fuertes dolores de cabeza que ésta habría ignorado, aludiendo la causa a migrañas comunes.

Ante una incremento de las mismas afecciones, acudió al médico.

“Al principio no les daba mucha importancia, porque así somos, pero tuvo que luchar para llevar a cabo sus tareas diarias de manera constante”, dijo Alina Radi, una amiga de la maquilladora, según recogió The New York Post.

Tras una primera cirugía y “un largo periodo de recuperación”, el tumor remitió. Sin embargo, hace cuatro meses los médicos le confirmaron que se había reproducido por lo que no había más opciones que una segunda operación, que tampoco tuvo éxito.

Aunque nació en Rumania, se había trasladado a España, donde construyó una exitosa carrera como influencer.

Con más de 500,000 seguidores en la plataforma Instagram, la mujer utilizaba su cuenta para compartir consejos de salud, bienestar y moda.

Sus seguidores la admiraban por su energía positiva y su capacidad para motivar a otros a llevar una vida más saludable y activa.