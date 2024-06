Tania Báez responde a los ataques que recibió tras asistir a la boda de José Llano y Jesús Abreu

La comunicadora Tania Báez respondió a las personas que la criticaron por ser la madrina de bodas del productor de teatro José Llano y el cirujano plástico Jesús Abreu, quienes se casaron el pasado 1 de junio en Ligüerre de Cinca, España.

Báez dijo en sus redes sociales que no pensaba responder, pero silenciándose no aportaba nada: “Celebrar el amor de mis dos mejores amigos y ser su madrina de bodas puede ser una decisión con la que algunos no estén de acuerdo”.

“Mis redes no son un zafacón para la basura que quieren arrojar algunos. Es increíble como algunas personas por el simple hecho de no estar de acuerdo contigo se creen con la facultad de irrespetar y de contagiar su amargura”, dijo la comunicadora.

La también conferencista dijo que muchos se escudan detrás de la religión para expresar sus insultos y ofender amparados en Dios “porque ellos se creen portadores de la verdad absoluta, una verdad irrefutable”.

La conductora del desaparecido programa “Hola Gente” dijo que en dos ocasiones se ha visto en esta situación; la primera fue cuando aconsejó “no vincularse en una relación con alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente”, y ahora con la boda de sus dos mejores amigos.

Debido a esto, exhortó a las personas a que si no le gusta el contenido que publica una persona, no seguirla.

La boda de los ahora esposos José Llano y Jesús Abreu estuvo llena de figuras del arte y el entretenimiento dominicano y desató muchas críticas en redes sociales.

La pareja se casó tras 19 años de relación y dos hijos juntos procreados a través de la gestación subrogada o vientre del alquiler.

Entre los invitados, se encontraban Pamela Sued, Giancarlo Beras-Goico, Luz García, Thaís Herrera, José Guillermo Cortines, Roberto Cavada, Viviana Gibelli, Milagros Germán, Laura de la Nuez, Catherine Lemoine, Marianne Cruz, Tania Báez, Karla Fatule, Javier Grullón, Techy Fatule, Karina Larrauri y otros.