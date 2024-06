Pavel Núñez sobre Jorge Luis Estrella: "¿Será este joven el pendejo en la ecuación?

Tras la entrega a las autoridades de Jorge Luis Estrella, uno de los vinculados al asalto de una sucursal del Banco Popular, varias figuras del entretenimiento han reaccionado a la noticia entre ellos Cheddy García, Pavel Núñez, Josema Rodriguez, Wason Brazobán, entre otros.

El cantautor Pavel Núñez dijo que hay muchas cosas que no le “encajan” de este caso y se preguntó si Jorge Luis es el “pendejo” de la ecuación.

“Pero la pregunta es, ¿será este joven el pendejo en la ecuación? Hay muchas cosas que no me encajan y es muy lamentable el desenlace en cual su hermano terminó muerto a manos de la policía”, escribió Núñez en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Cheddy García, quien trabajó con Estrella en su reality “Buscándole un novio a mamá”, dijo estar en “shock” con la noticia debido a que todo lo que conoce del modelo es “todo lo bueno en un ser humano”.

"Acabo de enterarme de esta terrible noticia, estoy en Shock, Jorge trabajó conmigo en Buscando un novio a mamá, y lo que conozco de él es todo lo bueno en un ser humano.

“Que triste. Salud Mental, porque es algo increíble si es cierto, viniendo de él. Ojalá se entregue, y ojalá la @policiard respeten su vida, ya que supe que su hermano fue asesinado de forma confusa”, compartió en sus redes sociales.

La humorista agregó: “Jorge supuestamente lo tenía TODO y miren donde ha parado su vida, me da mucha pena y se me arruga el corazón, porque no me lo puedo creer, pero cada persona sabe con que batalla está lidiando, y cuáles debilidades enfrenta, por eso es tan importante buscar de Dios y aferrarse a los valores, a la familia a las cosas REALES, que no las dá el dinero, ni la fama, ni el deseo de pertenecer”.

Igualmente, el actor y profesor Josema Rodríguez dijo que Jorge Luis fue su alumno en un taller de actuación y no puede creer que esté involucrado en asalto ocurrido en una sucursal del Banco Popular, en la avenida Luperón el pasado lunes.

“Todavía no puedo creer que Jorge estudiante de mi taller este involucrado en el asalto del Banco Popular. Ufff tomó mi taller en el 2021 y les juro que por su trato más forma de ser, es imposible considerar que este en algo fuera de la LEY. Espero Dios proteja su vida y de ser culpable pues que se haga Justicia”, escribió el comediante.

Otro que reaccionó a la noticia fue Wason Brazobán y dijo “El deseo de pertenecer. Las ganas de tener la mejor pinta , la mejor cartera , etc, está acabando con muchas mentes . Si supieran que después de tener eso , se queda el mismo vacío , si supieran que todo eso es mierda”.

¿Quién es Jorge Luis Estrella?

Según las redes sociales de Jorge Luis Estrella, de 36 años, también se denomina como actor y modelo, así como miembro de la Academia Procamp, que se dedica a capacitación a civiles, militares y policías, ubicada en La Vega, y que llegó a entrenar al comunicador Ramón Tolentino.

También fue participante del reality show “Buscando le un novio a mamá”, para la comediante Cheddy García.

Uno de sus hermanos es Richard Michel Estrella, de 25 años, quien supuestamente estuvo involucrado en el asalto, fue ultimado la madrugada de este viernes.

Jorge Luis Estrella también laboraba en un aeropuerto dominicano, según informaciones que llegaron a este diario.

Sobre el caso

Tras ser entregado en Punta Cana, la tarde de este viernes fue llevado al Palacio de la Policía Nacional Jorge Luis Estrella Arias, una de las cuatro personas señaladas como los responsables de asaltar la sucursal del Banco Popular.

Al llegar al Palacio de la Policía indicó que “no quería estar envuelto en eso” y señaló a su hermano, Richard Estrella Arias, de ser la persona que lo convenció, ya que “queríamos ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica”.

De igual forma, admitió que su pariente fue una de las personas que penetró a la sucursal bancaria junto con él a cometer el delito.

La Policía Nacional informó la mañana del apresamiento de Eddy Emmanuel Segura Arias, de 26 años de edad, también involucrado en este hecho, y la muerte de Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, quien es hermano de Jorge Luis, además Johan Eduardo Belliard Aybar, de 24 años. Estos dos últimos muertos a mano de la Policía en un supuesto intercambio de disparos.

Ante este hecho, Angélica de Jesús Solano, esposa de Belliard Aybar negó la versión de las autoridades y dijo que la policia ingresó a la vivienda donde ambos residían en horas de la madrugada en el sector El Hoyo, ubicado en Santo Domingo Oeste, lo sacaron de la residencia y le dispararon.