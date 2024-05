Pamela Sued y las figuras que han sido víctimas de estafas cibernéticas y robo de identidad

La comunicadora Pamela Sued denunció en sus redes sociales que un preso se está haciendo pasar por ella en WhatsApp para pedirle dinero a sus cercanos.

La también actriz alertó a sus amigos y familiares para que “no caigan en gancho”.

“Varias personas cercanas me han escrito, que le han contactado de este número haciéndose pasar por mi; utilizando mi nombre y fotografía. No caigan en gancho y a las autoridades competentes que tomen carta en el asunto”, escribió la presentadora en las historias de Instagram junto a varias capturas de conversaciones de la persona que se está haciendo pasar por ella pidiendo dinero y recargas telefónicas.

Pamela no es la única figura que ha pasado por algo similar en los últimos años. Comunicadoras como Violeta Ramírez, Gabriela Melo, Laura Pérez Rojas, perdieron su cuenta de WhatsApp hace unos años igualmente por personas privadas de su libertad.

Otros como Pavel Núñez y Ricardo Montaner fueron estafados con diferentes cantidad de dinero a través de esta red social.

Mientras, a Nelson Javier “El Cocodrilo” lo intentaron estafar con 400 mil pesos.

Montaner víctima varias veces

En agosto de 2021 se dio a conocer un caso de estafa a Ricardo Montaner por el exponente urbano You R “El Teteo”, quien posteriormente fue dejado en libertad.

Melvin Rosario Viloria (You R El Teteo) fue acusado de estafar Montaner con 260 mil pesos presuntamente mediante el uso de una tarjeta de crédito "chipero", aunque el artista nacionalizado dominicano desestimó la demanda.

Pero Montaner ya había pasado por otra situación parecida cuando fue timado con 30 mil dólares por una persona que se hizo pasar por en ese entonces asistente del expresidente Danilo Medina.

De acuerdo al comunicador Iván Ruiz, una persona le escribió haciéndose pasar por Pared Pérez para que le diera el número telefónico de Montaner, pero el productor no lo hizo porque de inmediato se dio cuenta que era un engaño.

Sin embargo, el sujeto consiguió el número del intérprete de “La cima del cielo” y lo estafó.

El caso de las comunicadoras

En 2020, las comunicadoras Violeta Ramírez, de Telemicro; Gabriela Melo y Charys Melo de Telecentro; Stephanny Acosta, de AN7 y Laura Pérez Rojas, de CDN, perdieron su cuenta de WhatsApp por culpa de un grupo de piratas informáticos que operaron supuestamente desde la cárcel de La Vega.

Las cinco periodistas compartían un mismo grupo de WhatsApp, por lo que los llamados hackers intervinieron la cuenta para pedir dinero a los familiares y amigos de las jóvenes.

Las profesionales de la comunicación utilizaron otro hackers para descubrir la mafia que duró solo unas pocas horas.

Pavel fue estafado con 10 mil pesos

Igualmente, el cantautor Pavel Núñez denunció que fue timado con 10 mil pesos de 20,500 que le solicitaron los delincuentes que hackearon el WhatsApp de su amigo Nelson Torres.

"@nelsonrecords fue víctima de un hackeo de su WhatsApp, pero yo no me había enterado pues no había entrado a su Instagram, al hablarme con tanta propiedad (el delincuente) yo nunca pensé que no fuera él", explicó Pavel.

Lo cierto es que "yo perdí 10 mil pesos de 20,500 que me solicitaron" los cacos que se hicieron pasar por su amigo.

Al enterarse de lo que estaba pasando decidió seguir hablándole al ladrón "como si fuese mi amigo de tantos años, Nelson, y al ver que le mandé la evidencia de que ya estaba yo enterado, me bloqueó".

Intento de estafa al Cocodrilo

Por su parte, al comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” también intentaron estafarlo con 400 mil pesos un recluso se hizo pasar por el entonces vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, coronel Juan Guzmán Badía.

Hackeo de la cuenta de Facebook de Tony Dandrades

A inicios de 2020, el comunicador dominicano Tony Dandrades advirtió a sus seguidores que su página de la red social Facebook le fue "hackeada" y están pidiendo dinero a su nombre.

"No tengo acceso, e indica que esta desabilitada, pero alguien continua publicadao videos y esta solicitan dinero", publicó Dandrades en su Instagram.

La Condesa

Un año antes, la cuenta de la comunicadora Arisleyda Villalona, mejor conocida como La Condesa, fue hackeada con la intención de pedir dinero a los contactos que tiene agregada a esta red.

“Hackearon mi cuenta de Whatsapp! Por favor no responder a cualquier mensaje que le llegue! Ya le han pedido dinero a varias personas allegadas a mí. Una de ellas mi hija”, informó la Condesa en ese momento.