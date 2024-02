Alejandro Sanz hace llorar a su hija tras llegar de sorpresa a su graduación

Alejandro Sanz sorprendió a su hija Manuela Sánchez Michel, de 22 años, fruto de su relación con la modelo mexicana Jaydy Michel, tras llegar de sorpresa a su graduación de diseño de modas.

El cantautor español engañó a su primogénita diciéndole que no podría llegar a la pasarela que había organizado para iniciar una nueva etapa como profesional, lo que decepcionó a la joven diseñadora, quien le respondió a su padre en mensajes WhatsApp compartidos en Instagram: "Ya papi, me imaginé. No pasa nada".

Junto a las imágenes del chat, el intérprete de "Mi marciana" también mostró videos del momento en el que llega con un ramo de flores y Manuela rompe en llanto al verlo entrar por la puerta.

"Qué bonita inocencia la tuya, mi niña @manuela.snzm . Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo", escribió el artista en una publicación.

Luego del conmovedor episodio, los comentarios no se hicieron esperar, incluyo resaltan los de otros artistas que reaccionaron al respecto.

"Nada compara a ese abrazo. Nada", dijo Ednita Nazario. Mientras, Ricky Martí escribió: "Qué momento, hermano". Además de Ha-Ash, Lorena Meritano y Sebastián Rulli.