Comunicadora Leila Mejía dice su hija recibe rechazo por ser “especial”

La comunicadora, Leila Mejía dijo que su hija, Camila, quien tiene trastornos del espectro autista (TEA), sufre rechazo por ser especial.

Mejía utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que siente que su pequeña no sea tratada como los demás niños incluso que no la acepten en algunos colegios.

“Es doloroso sentir rechazo hacia tu hija especial. Que para casi todos sea una molestia. Que no reciba invitación alguna. Que no le abran puertas. Que le estorbe a gente que debería quererla. Que la abandone gente a la que ella por años quiso mucho. Que la llamen "anormal". Que no la acepten en colegio alguno, y un largo etcétera difícil de enumerar”, dijo la excandadidata a diputada.

Asimismo, Leila dejó claro que su hija es lo más importante para ella y es una bendición ser su madre.

“Mi hija Camila es mi realidad, mi bendición y mi prioridad. Quien no lo entienda no será parte de mi vida en escenario alguno. Ella es mucho más de lo que merezco y agradezco todos los días tenerla. No la elegí, pero si se pudiese elegir a lo hijos, la elegiría a ella una y mil veces.”

De inmediato no se hicieron esperar los comentarios de apoyo en la publicación de la abogada.