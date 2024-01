Relación tóxica lleva a influencer mexicana Kass Quezada a vivir un infierno

Muchas personas viven el infierno de una relación tóxica. La influencer mexicana Kass Quezada relató el que experimentó al lado de su novio.

Su amarga experiencia: vivía en medio de agresiones verbales, sufría acoso constante y el hombre la mantenía alejada de sus seres queridos, entre otros perturbadores detalles, según narró en el podcast “Hablemos de tal con Untalfredo”.

@kassquezada, su usuario en la red social TikTok, habló de la dolorosa experiencia, señalando que en las redes sociales se mostraba feliz y fabulosa, pero todo era una vida de fantasía, cuando en realidad estaba enjaulada.

“Él se metía para ‘stalkearme’ en redes, entonces sabía con quién había salido, con quién me había juntado, tenía casi un excel de todo, de repente aparece y me dice: - yo no quiero una mujer que todos los hombres puedan tener’”.

La tiktoker, también conocida como “Quesito Oaxaca”, llevaba cinco años de amores con un joven que no quiso identificar.

La relación inició cuando ella tenía 16 años y lo que se suponía iba a ser un período de felicidad se fue convirtiendo en un real infierno a medida que pasaba el tiempo, en el que le prohibió hablar con otros hombres y relacionarse con sus amigas.

La joven narró que la situación entre ellos se fue complicando y que un día en una fiesta, su exnovio estuvo a punto de golpearla, situación que la llevó a una depresión y le provocó una anemia.

“En la peda empecé a decir: ‘con razón los hombres le pegan a las mujeres borrachos’. Pido ayuda, que no se enteren mis amigas, que nadie sepa, pero necesito que alguien me diga cómo irme de aquí porque me van a golpear. Dejé de comer, me dio depresión, me dio anemia, o sea mal. Me dijo: ‘¿sabes cuál es tu problema? que tú no respetas a los hombres y como no sabes respetar a los hombres, nunca vas a poder estar con nadie’”, relató en el podcast.

Incluso, ella descubrió que durante los casi 10 años que estuvieron alejados (se conocían desde hacía años) previo a su romance, él vigiló cada paso de su vida.

Los seguidores de Quezada hicieron una exhaustiva investigación en las redes sociales para encontrar al culpable, que muchos concuerdan en que se trataría del usuario en Instagram y TikTok que se hace llamar Ricardo Champ.