Ministerio Kairo Worship: “Jesús está siendo viral”

Para Ariel, Laurelys y Natanael es sorprendente hasta dónde ha llegado la canción “Hermoso momento”.

Los miembros del ministerio Kairo Worship han abrazado los miles de testimonios de personas que se han sentido identificadas con los versos cristianos del grupo que son virales en redes sociales.

La alabanza cuenta con más de 2.9 millones de reproducciones en YouTube en un mes, mientras que en Tiktok tiene 2.6 millones de vistas con 378 mil ‘likes’, red que convirtió el tema viral. El revuelo ha logrado que el tema entre al listado de las 50 canciones cristianas de Billboard, en la posición 48.

El revuelo ha logrado que el tema entre al listado de las 50 canciones cristianas de Billboard, en la posición 48

“Lo más importante de esto que está pasando con nosotros y la canción es que Jesús está siendo viral, yo creo que ese es el mensaje. Regularmente, vemos cosas virales, canciones seculares, algún chisme o cosas así y vemos que algo cristiano como una adoración se ha viralizado, eso nos da a entender de que sí hay esperanza en este mundo, que hay esperanza de que las cosas positivas así puedan trascender”, destaca Ariel Holy, líder y bajista del ministerio.

Con gran sonrisa los jóvenes externan lo felices que se sienten por la acogida de la gente. El éxito del tema se lo atribuyen a Dios, a las redes sociales, pero en especial a que personas tanto cristianas como del mundo secular han encontrado en la canción un “refugio” tras haber pasado por momentos de tribulación, así como se describe la historia que cuenta la composición de Enmanuel Encarnación.

“Nosotros consideramos que lo que realmente viralizó la canción es lo que aporta de parte de Dios, la esencia que tiene la canción, donde las personas se han podido identificar con ella, porque tú sabes que nosotros como seres humanos en algún momento hemos pasado por tormentas, hemos pasado por pruebas, por situaciones difíciles y la canción te hace entender que aún en medio de esa tormenta, el Señor te vio que y no te dejó solo”, comenta Natanael Santana, pianista de la agrupación.

Natanael Santana, pianista de la agrupación.

Desde que el tema llegó a manos de los jóvenes dicen haber sentido la presencia divina, sin embargo, estuvo guardado por casi dos años, hasta que se dio el momento oportuno para su lanzamiento. “Cuando la recibimos y la escuchamos, sentíamos la presencia de Dios, sentíamos que Dios nos hablaba a nosotros, y ahora ver los frutos de aquellas letras y de la melodía, que hoy son plasmadas en las vidas de otros, eso es lo que a nosotros nos ha dado tanta felicidad”, expresa Laurelys Castillo, vocalista del ministerio.

El ministerio se siente comprometido en seguir preparándose en “llenura” de Dios para poder hacer música que realmente impacte, como ha sido el caso de “Hermoso momento”. La agrupación tiene próximamente seis años y cuenta con temas como “Mi Issac”, “Tu amor me salvó” y “Volviendo a casa”.

“Yo creo que este es el principio de muchas cosas. Que Dios va a traer a través de este ministerio Kairo y yo creo que nosotros vamos a seguir manteniendo esa esencia, que creo que fue lo que le dio el éxito a través de la música que hacemos, de la alabanza, o sea, vamos a seguir trabajando para llevar el mensaje porque eso es lo que queremos llevar, el mensaje de Jesús a las vidas”, destaca Natanael.

La Biblia como sustento

Laurelys considera que la palabra de Dios es fundamental en la vida del ser humano, en su caso particular dice que no pudiese hacer las cosas correctas si no estuviese “agarrada” en sus creencias cristianas. Por tal razón en las adoraciones siempre tiene sostenida la Biblia.

“Si yo no leyera la palabra, si no lo aplicara en mi vida, no creo que pudiera hacer las cosas correctas”, indica la cantante.

Laurelys Castillo, vocalista del ministerio.

Sobre Ariel, Laurelys y Natanael

Los jóvenes fueron criados en el seno de familias cristianas. Mostraron aptitudes musicales desde la adolescencia, formando parte del grupo de adoración de la iglesia local de donde residen San Luis, Santo Domingo Este, Asamblea de Nueva Jerusalén.

Con el pasar del tiempo entendieron que podían llevar el Evangelio a más personas a través de su talento.

“Vimos que nosotros aportábamos algo de parte de Dios, que podía trascender más allá de nuestra Iglesia, que podríamos formar un grupo que podía impactar a las naciones con una música cristocéntrica y positiva para esta generación que tanto lo necesita”, afirma Ariel Holy de 27 años.

Ariel Holy, líder y bajista del ministerio.

La vocalista y estudiante de Mercadeo Laurelys Castillo, de 24 años, comparte la pasión por la música y por llevar las buenas nuevas con Ariel, quien es su primo y con Natanael Santana.

Este último de 26 años, destaca que desde pequeño sus padres les inculcaron valores cristianos, instruyéndolo en las Escrituras sagradas para ser mejor persona y ser de bien para la sociedad, en la actualidad es estudiante de contabilidad.

De Kairo para la juventud

El ministerio resalta que la juventud necesita reconocer que requiere a Jesús en su vida y dan como consejo que más allá de visitar una iglesia, que también es importante, lo primordial es mantener un lazo amoroso con el creador.

“Debemos de entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas, debemos de saber que Dios es quien cambia, es quien transforma y cuando caminamos por los estatutos de la Palabra vamos a ser personas de bien en la sociedad… jóvenes que no estaremos vacíos, sino que seremos jóvenes que lograremos grandes cosas en la vida”, destaca Natanael.

Ariel agrega: “El consejo que nosotros damos es que nos acerquemos a Dios, yo creo que no necesariamente tú tienes que ser religioso, pero si tú mantienes una relación íntima con el Señor, Él te va a ayudar a tomar buenas decisiones y estar más cerca de él. Yo creo que esta generación lo que necesita es acercarse a Dios, ir por el camino correcto y cada día aferrar esa relación con Dios, es la clave para que nosotros podamos seguir avanzando”.