Tamara Martínez renuncia de "Fogaraté" por publicidad que "representa un perjuicio para mi empresa"

La comunicadora Tamara Martínez anunció este viernes su renuncia del programa de radio "Fogaraté".

En una misiva enviada al empresario y locutor Luinny Corporán, propietario del espacio, la presentadora explicó que tomó la decisión después de que saliera al aire la publicidad de unas pastillas para adelgazar que compiten con el producto de su marca.

"Esta situación no solo representa un perjuicio directo para mi empresa, sino que también contradice principios fundamentales de ética y respeto profesional", dice la carta.

Y añade: "Considero que este proceder afecta la confianza que debe prevalecer en un entorno de trabajo y me deja en una posición en la que no puedo continuar desempeñando mi labor con la misma integridad que siempre lo he hecho".

Recientemente, Ana Carolina Castillo, quien también forma parte del elenco de "Fogaraté", realizó la mención de la publicidad que generó que su compañera abandonara el proyecto.