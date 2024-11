Iluminada Muñoz: “Nunca pensé iba a estar en la Z, emisora que escuchaba con mi papá cuando niña"

A pesar de ser un espacio dominado por hombres, Iluminada Muñoz resalta desde su lugar en la emisora Z 101, aunque admite que “no es fácil”.

Su primer trabajo de corte de opinión fue en un noticiario en su natal La Vega y menciona como referente al cubano Roberto Cavada, quien popularizó hacer comentarios dentro de la lectura de noticias en República Dominicana.

“No me han puesto trabas, iniciamos en La Vega presentando noticias y coqueteando un poquito con opinar en las noticias, lo hacíamos de una manera muy mesurada, pero precisamente eso lo inició Cavada”, contó.

Sin embargo, fue hace cuatro años cuando Muñoz dio el salto de manera oficial al periodismo de opinión con su llegada a la capital.

“Nunca pensé que iba a estar en la Z, nunca lo imaginé. Escuchaba la Z con mi papá, mi papá no la quitaba de la radio, me llevaba al colegio con ella, me recogía con ella, salíamos así los fines de semana y también la dejaba y estar ahí es una bendición grande y una bendición enorme”, recordó con ilusión.

Además de panelista, la presentadora también desempeña un rol de coordinadora en “El Gobierno de la Tarde”.

La tenacidad y la fuerza de sus comentarios han permitido que Iluminada Muñoz se posicione dentro de las periodistas de opinión política más influyentes del momento.

Su trabajo en la legendaria emisora Z 101.3 FM también se destaca por su estilo conservador y el carácter que su familia y seres queridos logran sosegar.

Muñoz admite que ese carácter con el que aparece en cada una de sus intervenciones en “El Gobierno de la Tarde” no es constante, ya que en el ámbito personal es una persona divertida y menos estricta.

En la conversación en la redacción de LISTÍN DIARIO, la comunicadora habló sobre cómo su mudanza a Santo Domingo y su ingreso a los medios de comunicación nacionales le cambió la vida, además de sus ideas acerca del futuro presidencial de República Dominicana, la forma de contenido de entretenimiento actual y la participación de la mujer en el periodismo de opinión y comentarios sociopolíticos.

“Ser mujer afecta en muchas cosas, ser mujer afecta si estás casada, si estás soltera, si tienes una familia o no. Mi carácter me ha ayudado mucho gracias a Dios a alejar ciertas cosas, pero sí, las mujeres tenemos el compromiso doble de demostrar que sí podemos, que no es únicamente por lo físico, que porque una amiga llamó y le abrieron un espacio, pero feliz de ser mujer, a pesar de esas cosas”, confesó.

Luego agregó: “Mi carácter yo creo que aleja todo (risas), las propuestas indecentes y hasta decentes a veces porque las personas creen que yo estoy en ese modo todo el día”.

ROL DE LAS MUJERES

Sobre la presencia femenina en este gremio, Muñoz considera que existen periodistas con capacidad para trabajar en programas políticos, aunque solo un grupo reducido decide participar.

“Aquí tenemos mujeres con capacidad no solo de hacer opinión, sino de producir y escribir, yo quiero ver más mujeres escribiendo artículos, aquí hay una capacidad increíble en las mujeres. Yo creo que quizás nos hemos acomodado, nos hemos dejado encasillar o quizás no nos atrevemos”, comentó.

EN EL ENTRETENIMIENTO

Aunque su primera oportunidad la tuvo en un programa de entretenimiento, llamado “Fama TV”, y también formó parte de la dirección del certamen de belleza Miss La Vega y ahora está concentrada en un estilo sobrio, Iluminada Muñoz no descarta regresar a este ámbito, incluso está dispuesta a dirigir otro concurso para el Miss República Dominicana.

Sin embargo, la comunicadora no está de acuerdo con el contenido de moda que actualmente abunda en los programas de radio. “Me gusta el entretenimiento con calidad, con altura, me gusta el entretenimiento que tenga mucha sustancia, que le aporte, que cuando esa persona quiere relajarse con eso pueda decir que le quedó algún dato, no el entretenimiento que es quizás más vacío y que va en detrimento de las demás personas, que está súper de moda ahora y es una pena”, expresó en su visita a la redacción de Listín Diario.