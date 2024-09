Comisión de Espectáculos Públicos no sancionará elenco de "Sin Filtro" tras incidente en cabina

El presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), Giovanny Cruz, explicó este jueves a LISTÍN DIARIO que no existe una justificación clara para sancionar al elenco de "Sin Filtro Radio Show", donde Candy Flow y Briante protagonizaron una pelea al aire.

Cruz puntualizó que Espectáculos Públicos no actuará bajo las peticiones que hacen las competencias de dicho medio, ya que "nadie nos susurra sentencias".

"No hay un solo asidero que justifique una censura contra el programa en el cual ocurrió el deplorable incidente, del que los medios de comunicación masivos ya se han hecho eco", expresó Cruz.

"Sería penoso que esta unidad estatal asuma un discurso prejuicioso contra cualquier medio. Tampoco podemos accionar bajo los predicamentos que dictan las competencias entre los citados medios", agregó.

"Hemos demostrado que miedo no tenemos a nadie. Pero tampoco podríamos aceptar repartir sanciones que no tengan una real base de sustentación. Ha sido el caso. Sé que no pocos quisieran que la CNEPR sea convertida en una unidad de destrucción masiva. Nunca lo haremos", continuó.

Fue este martes cuando la cantante urbana Briante asistió a una entrevista en "Sin Filtro" y acusó a una de las panelistas del programa, Candy Flow, de haber comprado una cartera Chanel que supuestamente le habían robado.

Por su lado, Candy afirmó que Briante debe estar presa por el accidente que en 2022 provocó la muerte de un joven haitiano tras ser impactado con el vehículo en el que ella y su exnovio, Onguito Wa, iban a bordo, a pesar de que quien conducía era él.