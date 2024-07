La radio dominicana "está caliente por las cuatro esquinas", violencia y vulgaridad preocupan

En una cabina de radio dominicana solo falta un muerto. Después ha habido casi de todo: insultos, palabras vulgares y golpes entre sus protagonistas o invitados de programas. Lejos de ser espacios para tratar temas, dar información, colocar música o entretener, algunas propuestas radiales se han vuelto extensiones de lo peor de las personas y han generado una alarma general.

La situación llegó a tal nivel que esta semana culmina con la prohibición mediante resolución firmada por la ministra de Cultura, Milagros Germán, de uso del lenguaje explícito y cualquier influencia malsana que perturbe el desarrollo armónico de la niñez y la juventud dominicana.

La medida establece que se deben evitar expresiones maliciosas, apología del crimen o la violencia, y cualquier contenido que denigre a cualquier persona, especialmente a los héroes nacionales.

Rosa Olga Medrano, presidenta de Adora.

POSICIÓN DE ADORA

La presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), Rosa Olga Medrano, comentó el viernes a Listín Diario que “es evidente que la calidad del lenguaje en algunos programas de panel ha disminuido, lo cual afecta no solo la percepción de la audiencia sobre la profesionalidad de nuestros medios, sino también el desarrollo cultural y educativo del país”.

Los medios de comunicación, especialmente la radio, tienen una gran responsabilidad en la formación de opiniones y en la educación continua de la sociedad, señaló Medrano.

Según sus reflexiones, la utilización de un lenguaje adecuado y respetuoso “debe ser una prioridad para mantener la credibilidad y el respeto hacia nuestros oyentes”.

Sobre la reciente resolución emitida por el Ministerio de Cultura, lo calificó como “un paso en la dirección correcta”.

Es fundamental, agregó, que “se implementen normativas claras y se promueva la autorregulación dentro de los medios para asegurar que el contenido emitido sea de alta calidad y respetuoso”.

Además, es esencial que se realicen capacitaciones y talleres dirigidos a los comunicadores para fortalecer sus habilidades lingüísticas y fomentar el uso de un lenguaje apropiado y enriquecedor, puntualizó Medrano.

“En Adora, nos comprometemos a colaborar con el Ministerio de Cultura y con las estaciones de radio para promover estas iniciativas y asegurar que nuestros programas no solo informen y entretengan, sino que también eduquen y enriquezcan culturalmente a nuestra audiencia”, expresó Medrano.

En la actualidad, adelantó, "nos encontramos en conversación con la Escuela de Comunicación de UNIBE y con el Círculo de Locutores con el fin de darle forma a estos proyectos".

La locutora Hilda Peguero, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos, durante una graduación de la Escuela Nacional de Locución.

CÍRCULO DE LOCUTORES

Hilda Peguero, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos, lamentó que algunos espacios radiales se caractericen por un predominio de “lenguaje de degradación, de insultos, bullyng, violencia” y otros males.

“Es un estilo de hablar de otras personas, de degradar a otras personas; mientras más insultos, mientras más le tiran al bloque, como ellos dicen, es una forma de llamar más la atención, de monetizar, incluso, de ser virales y convertirse o coronarse como famosos influencers”, indica Peguero.

La tendencia radial “ha llevado a estas personas a tener disponibilidad para producir un contenido de adultos y un contenido que si bien es cierto tiene su público, alguien lo quiere escuchar, pero lo grave es que es vulgar, de degradación del lenguaje, a cargo de personas que no están preparadas para manejar el lenguaje ni con buena dicción ni con entonación”.

A esto se agrega, señaló Peguero, que “ese nuevo estilo” conlleva ser orgánico: “Hay que ser lo menos profesional y lo menos formal posible, pero la realidad es que no debe ser abierto, no puede estar disponible para un niño que lo escuche en una emisora de señal abierta, pública”.

Luego añadió: “Esa desclasificación de contenido, masificado, asincrónico, que llega a todo el mundo, en todo momento, ahí es que está el peligro y la verdad es que en la casa hay que poner orden”.

Según su criterio, “si usted quiere producir ese contenido, tiene derecho, pero en un espacio controlado, privado, no abierto a un nivel que incluso violenta los derechos de otras personas”.

Nelson Gutiérrez, locutor y periodista.

COLEGIO DE LOCUTORES

El presidente del Colegio Dominicano de Locutores (CDL) apoyó la resolución del Ministerio de Cultura. Nelson Gutiérrez manifestó que es tiempo de que los medios, “que fueron creados para informar, educar y divertir de forma sana, vuelvan a sus origines”. Dijo que debe garantizarse la libre expresión, pero también “constitucionalmente se debe respetar el derecho de los demás a tener como esencia, la transparencia en el vocabulario y la presentación que se realicen a través de los mismos”.

También llamó la atención de los medios de comunicación "donde se producen esos programas", a los que "deben poner límites" y no esperar que una comisión los sancione.

Peguero invitó a todos los actores sociales a evaluar la situación y proponer un consenso que garantice el libre ejercicio de la profesión en base a contenidos que no degraden a la persona.

"La misma ley que nos rige necesita actualizarse porque los tiempos cambian muy rápido, necesitamos nuevas normativas y que se fortalezca una institución que ayude este sector", manifestó.

Ante la preocupación social, sostuvo que "ésta es una buena oportunidad para enfrentar la problemática"

Además se comprometió a seguir ofreciendo talleres, cursos y programas de formación a los locutores.

"Ojalá podamos hacer un pacto de unificar el conocimiento y profesionalización para este arte del buen hablar, del buen decir", expresó.

Jesus Nova dirige la división radial de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, que cuenta con tres emisoras de radio.

JESÚS NOVA

El locutor Jesús Nova, director de la división radial de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, celebró que se tomen medidas para garantizar el buen hablar y formas profesionales de hablar por un micrófono.

“Hemos llegado a este punto porque no se ha asumido la responsabilidad, quizás por un asunto político básicamente”, comentó..

Sobre el tema abundó: “Hay gente del poder que apoya gente que no merece estar ni tener medios de comunicación y lo tienen, lamentablemente. Los profesionales que respetamos los medios y a la gente de repente nos vamos quedando con menos espacios”.

Nova descarta la teoría de que la gente anda en busca de “contenidos basura” en la radio dominicana.

El público que oye radio en el país, argumentó, “se ve obligado a consumir lo que se le ofrece. Si tú le ofreces porquería van a consumir porquería, si tú le ofreces calidad te van a consumir calidad”.

Nova insistió: "A mí que nadie me venga que la gente quiere porquería, no es verdad porque si no los teatros no se llenaran, si no la gente que hace buen arte se hubiese muerto de hambre hace tiempo. La gente sigue prefiriendo la calidad".

Su argumento es que "nos quieren hacer entender que quienes estamos haciendo las cosas bien hechas estamos mal y los que están vendiendo porquería son los que están bien, pues quienes aceptan eso, desde adentro y desde fuera del Estado son los que están mal, no nosotros".

Sin embargo, admitió que gran parte de la sociedad no vio venir que "en tan poco tiempo las redes sociales iban a tener la fuerza que tienen".

Nova sostuvo que los reglamentos que rigen la radio están "totalmente obsoleto" y "con el sistema jurídico actual no se puede parar el lenguaje soez que hay en los medios de comunicación y frenar a cualquier cantidad de gente que está diciendo y haciendo lo que ellos son en los medios de comunicación, para no faltarle el respeto a la basura".