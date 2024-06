La radio es el medio que más movimientos registra en Santo Domingo

Ya no hay vuelta atrás. El paradigma y las nuevas fórmulas para producir radio lo han convertido en el medio de comunicación tradicional más atractivo del entretenimiento. Y es que los modernos actores que incursionaron en los últimos años cambiaron su contenido, su imagen y aprovecharon las nuevas maneras tecnológicas de expansión y atractivo modelo de trabajo.

Ellos saben cómo mover sus fichas en el tablero y el tráfico de figuras de un espacio a otro se da con una gran facilidad todo el tiempo. La radio, que se ha servido con la cuchara grande de las tendencias tecnológicas, les ofrece a sus protagonistas una visibilidad permanente y la facilidad de entrar sin cuestionamiento o regulación.

Muchos programas de entretenimiento gozan de una audiencia jamás soñada y de una cantidad de vistas en sus canales de YouTube y redes sociales permitiéndole monetizar en gran medida.

Reynaldo Infante, quien llegó a la radio cuando el buen hablar y la voz “de locutor” eran importantes requisitos para trabajar en la radio, ha visto con claridad como la operación de este tradicional medio de comunicación ha ido andando por otras sendas, dejando atrás los viejos modelo prototipo de su quehacer.

¿Por qué la radio es el medio de mayor movimiento de figuras en los últimos años? Infante observa que en República Dominicana la radio se ha convertido en una especie de plataforma para las figuras que ya no necesitan estar en la televisión para seguir vigente la memoria visual de la audiencia.

“La radio visual como se está haciendo en nuestro país, se ha convertido en una especie de dos por uno, entonces es muy atractiva para figuras que solo estaban en televisión y que ni siquiera pensaban hacer radio, ahora estar en la radio le da esa vigencia visual, además de que también sigue siendo ese medio práctico para llevar un contenido diverso”, señaló Infante

A pesar de que es un medio que ha cambiado, ofreciéndole al público modernas y atractivas cabinas de radio, el experto recordó que este medio continúa teniendo el aval de que no necesita estar viéndolo para consumir su contenido.

Un experto en la radio de hoy lo es Brea Frank con una de las plataformas radiales de mayor pegada La Universidad de la Calle (UCA) se transmite por La Bakana 105.7 FM, observa que una de las facilidades son los bajos costos operacionales que tiene la radio.

“La radio se ha vuelto más atractiva como medio debido de que cuando lo compara con la televisión te da la oportunidad de salir por radio, salir con un contenido que se inmortaliza a nivel visual, pero a un costo más barato. Los costos operativos, los costos de producción de televisión son mayor en cuanto a master, camarógrafos, edición, señal, energía eléctrica, es decir, el acceso a tu tener un canal de televisión la oportunidad es una en un millón, pero el acceso a YouTube es masivo, simplemente con una cuenta de Gmail ya tiene la oportunidad de crear contenido para que el mundo te conozca”, explicó Brea.

El conocido locutor entiende también que la atracción obedece a que la radio te da la oportunidad de ejercer un rol más orgánico.

“La mayoría de shows que se hacen de radio, de podcast te dan esa oportunidad de ser orgánico, de vestir como desees. La televisión tiene una alta exigencia a todos los niveles, que se traduce en mayores tiempos, mayor costo y aleja a mucha gente”, expresó el comunicador.

Democratización

El punto de la democratización que ha permitido la radio Brea Frank y Reynaldo Infante coinciden en la vorágine de gente que se le ha permitido hablar por un micrófono sin tener la conciencia y la responsabilidad de lo que significa hablar a través de un micrófono en la radio.

“Lo malo es la democratización es que trae lo bueno y trae lo malo porque el hecho de hablar por un micrófono no te hace locutor ni comunicador, entonces muchas personas no tienen los principios éticos ni conocimientos para estar frente a un micrófono y no lo van hacer nunca por la televisión, porque hay más exigencia, sin embargo, si lo puede hacer por cualquier plataforma digital”, aclaró Brea.

Infante, quien lleva 12 años conduciendo el espacio “Camino al sol” por Estación 97.7 FM, observó que los locutores de planta, estos que cumplían un horario tienen cada vez menos presencia en las estaciones radiales.

“Ya esas figuras han desaparecido, la radio se está llenando de mucha gente que no necesariamente tiene la preparación, la formación, y que a través pura controversias se ha ido haciendo de una audiencia, por su puesto, eso va en detrimento de la calidad del contenido y la calidad de lo que recibe la audiencia eso por un lado, por otro lado ha servido para las estaciones de radio se sumen a una competencia y a una constante renovación”, comentó Infante en sus declaraciones a LISTÍN DIARIO.