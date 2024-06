Medios de comunicación se mantienen en constante movimiento: Cinco figuras salen de programas en menos de 24 horas

El constante movimiento en el que se mantienen los medios de comunicación en República Dominicana no es cosa de un día, aunque especialmente en las últimas 24 horas cinco figuras han anunciado su retiro de diferentes programas.

Desde la noche del martes hasta la tarde de ayer, Jenny Blanco, Bárbara Plaza, Abraham Deschamps (Mata Lluvia), Lizbeth Santos y Yulay Piña abandonaron espacios de exposición masiva de los que formaban parte, unos envueltos en conflictos y otros en completa paz y agradecimiento.

El empresario y locutor Luinny Corporán confirmó este martes la salida de Jenny Blanco de "Fogaraté Radio" tras protagonizar una discusión en vivo con su entonces compañera Amelia Alcántara. Sin embargo, Corporán negó que este haya sido el motivo de la renuncia de Blanco, quien supuestamente había comunicado sus intenciones de irse del espacio previo al episodio.

"Lo digo de manera pública, el contrato de Jenny básicamente en un mes o dos meses estaba por vencer, y de manera unánime llegamos a la conclusión de que ella no siga en el proyecto", explicó Corporán.

Blanco, quien pertenecía al elenco original desde el primer día de transmisión del proyecto en septiembre de 2023, se encuentra de vacaciones por Europa con su familia y en su Instagram aclaró que su "salida no fue una decisión fácil ni planificada", como se estuvo comentando.

"Hace unos días, conversé con Luinny Corporán sobre las dificultades que enfrentaba al extender mi horario en el programa De Extremo a Extremo, lo cual hacía muy complicado manejar ambos compromisos junto con otras responsabilidades personales y profesionales", continuó.

"Sin embargo, el desafortunado episodio que experimenté recientemente en el programa contribuyó a que reconsiderara mi permanencia. Fue un incidente que, lamentablemente, tuvo un impacto en la atmósfera del programa y en la percepción general del público sobre el mismo", señaló Blanco.

LIZBETH SANTOS

El miércoles inició con el comunicado que Lizbeth Santos publicó en sus redes sociales como despedida de sus compañeros de "Esto No Es Radio", donde agradeció a sus colegas, técnicos, productores y los demás empleados del espacio.

"Con esta imagen desde esta cabina en donde pasé tan buen rato, donde aprendí, crecí, me expuse, me día conocer en un público tan extenso, y donde volví a resurgir luego de una gran pausa, les informo que, ya no formaré parte de el elenco de ENR", escribió Santos.

Según el CEO de Alofoke Media Group y Alofoke FM, Santos fue despedida de la plataforma luego de un año de su entrada, aunque no reveló los motivos de la ruptura laboral.

ABRAHAM DESCHAMPS

A raíz de las declaraciones que ofreciera la comentarista Sandra Palmett en "El Mañanero" sobre la renuncia de Abraham Deschamps (Mata Lluvia) de "El Show Perfecto", programa radial que encabeza Manolo Ozuna, el humorista e influencer confirmó dicha información a LISTÍN DIARIO.

Deschamps se mantiene en "Fogaraté Radio" desde septiembre del año pasado, antes del lanzamiento de "El Show Perfecto" el 8 de enero de 2024.

BÁRBARA PLAZA

La comunicadora venezolana Bárbara Plaza anunció este miércoles su salida del espacio radial de "Mujeres al Borde" tras cuatro años formando parte del panel junto a Ingrid Gómez y Paloma Rodríguez.

Entre lágrimas, Plaza agradeció a las oyentes que le permitieron mostrar su verdadera personalidad, "muy lejos de un personaje que tal vez muchas personas se deben estar acostumbrando en los medios de comunicación".

La presentadora de televisión y actriz explicó que el viernes será su último día en el programa que se transmite por Estrella 90 FM.

YULAY PIÑA

El creador de "Los Dueños del Circo", Ali David Demey, informó que Yulay Piña decidió dejar el panel del legendario programa de farándula debido a la cantidad de trabajo que está teniendo.

Piña es una de las presentadoras de "Sin Filtro Radio Show" y hasta hace unas semanas también estuvo en "Directo al Show".