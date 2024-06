Bárbara Plaza abandona espacio radial de "Mujeres al Borde"

La comunicadora venezolana Bárbara Plaza anunció este miércoles su salida del espacio radial de "Mujeres al Borde" tras cuatro años formando parte del panel junto a Ingrid Gómez y Paloma Rodríguez.

Entre lágrimas, Plaza agradeció a las oyentes que le permitieron mostrar su verdadera personalidad, "muy lejos de un personaje que tal vez muchas personas se deben estar acostumbrando en los medios de comunicación".

La presentadora de televisión y actriz explicó que el viernes será su último día en el programa que se transmite por Estrella 90 FM.

"Gracias por hacerme crecer, hacerme ver otros puntos de vistas, y ahora no voy a tener con quién pelear al mediodía, pero... yo les voy a decir algo, esto no es 'un hasta luego rotundo', esto es 'un hasta siempre' porque yo siempre seré una Mujer al Borde y ustedes van a ser parte de mi día a día, es parte de mi ADN y me siento tan orgullosa de decirlo", agregó.

Finalmente, Plaza afirmó que es tiempo de darle paso a otros talentos.

Aunque la también modelo no señaló los motivos, en el Instagram de "Mujeres al Borde" revelaron que su integrante "se embarca en un nuevo capítulo de su vida".

Bárbara Plaza es co-conductora de "Más Roberto" y se ha destacado en el cine con las películas "Perdiendo el juicio" (2024), "Un novio para mamá (2023), "La Trampa (2022) y "Súper Familia" (2022). En teatro, incursionó con las obras "Embarázame mi amor" y "Gordos".