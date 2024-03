La actriz Eva Arias se encuentra de licencia médica y reposo absoluto por "dolencias", por lo que ayer pidió oraciones a sus seguidores.

Zeny Leyva, quien labora junto a la actriz y comunicadora en el programa radial "The Morning Beat", explicó que su colega se encuentra recibiendo tratamiento, pero que hasta el momento desconocen el diagnóstico sobre el mal que le afecta.

Fue la mañana de este jueves, a través del espacio de radio que se transmite por Space 103.3 FM, que Leyva informó la situación de salud que atraviesa la Miss República Dominicana Universo 2010, quien está bajo sedantes y estudios clínicos.

"Aquí queremos aclarar que aún no hay un diagnóstico, ella está básicamente bajo tratamiento por dolencias, que no quiero detallar hasta que ella no dé la autorización porque al final es su vida privada", dijo Leyva.

También agregó: "Para que sepan, ella estaba sufriendo algunas dolencias que no le permitían sentirse bien y las medicaciones que le han colocado por una semana, incluyen una sedación bastante fuerte para poder aliviar los dolores".

"Mientras tanto se están haciendo estudios para llegar al diagnóstico, ahora mismo hay una variedad de opciones de qué podría suceder o qué podría ser lo que está sucediendo en ella, entonces hasta que no se tenga un resultado no tiene nada que decir al respecto", continuó la actriz cubana.

Finalmente, exhortó a la audiencia orar para que la respuesta sea positiva, ya que existe "incertidumbre" y "temores".

"Con esto no estamos diciendo que es algo de gravedad", puntualizó.