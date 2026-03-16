Frank Ceara suma millones de vistas con “Así bonito”, tema grabado con Juan Luis Guerra

La canción “Así bonito”, interpretada por Frank Ceara junto a Juan Luis Guerra, supera los seis millones de reproducciones en el canal de YouTube del cantautor dominicano.

El tema fue interpretado por ambos artistas por primera vez en vivo el pasado 21 de febrero durante el concierto de Guerra en el Estadio Cibao, en Santiago.

Lanzada en mayo de 2025, la canción ha logrado mantenerse entre los cinco primeros lugares de reproducciones en las listas de Monitor Latino y durante las últimas 21 semanas ha ocupado el primer puesto en su categoría.

“Así Bonito” forma parte del álbum "El Saborcito de tu amor," el más reciente trabajo discográfico de Ceara.

El tema contó con arreglos musicales de Juan Luis Guerra y Janina Rosado, mientras que el audiovisual fue dirigido por Jean Guerra.

Con más de 35 años de carrera, Frank Ceara es autor de canciones populares dentro del repertorio romántico dominicano, entre ellas Atado a tu volcán, interpretada por Ednita Nazario, así como Pídeme, grabada por Fernando Villalona y Milly Quezada.

Dentro de su repertorio también figuran canciones como Te soñé de blanco y Llenarte de besos, temas que con frecuencia forman parte del primer baile en bodas en República Dominicana.

Sobre el reciente momento que vive su carrera, el cantautor expresó que uno de los instantes más significativos fue interpretar “Así Bonito” junto a Juan Luis Guerra durante su concierto.

“Estoy viviendo un momento muy especial en mi carrera. Nunca imaginé subir a cantar ‘Así Bonito’ junto a Juan Luis en su concierto. Fue un gran momento”, comentó.

Ceara también dijo sentirse sorprendido por la acogida del tema y por el hecho de que muchas parejas lo hayan adoptado como una canción que identifica su relación.