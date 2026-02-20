Romeo Santos fija su posición contra ICE durante su discurso en Premio Lo Nuestro 2026

El multipremiado artista de origen dominicano Romeo Santos fijó su posición contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas durante su discurso en Premio Lo Nuestro 2026 tras ganar en la categoría Artista del Año-Tropical.

Apodado como "El rey de la bachata", el cantante negó estar a favor de las prácticas que realiza la entiedad estadounidense en perjuicio de la comunidad latina, como se había especulado semanas atrás por su respuesta en una entrevista.

"No siempre voy a tener el discurso idóneo, me harán a veces preguntas en las cuales voy a contestar sin llenar sus expectativas, pero mi corazón sabe lo que siente y los que me conocen saben que siempre estoy abogando por mi comunidad latina", inició Santos en su mensaje.

"Hace poco, cometí el error de pensar que después de 28 años de trayectoria casi todos conocían mi postura a favor de los inmigrantes de este país, algunos lamentablemente no les llegó el memo, así que aprovecho este escenario y lo diré tajantemente: no existe organización, departamento de ningún tipo, que si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto", concluyó, dedicando la estatuilla a República Dominicana.