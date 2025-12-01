Cantante pop Shpat Kasapi muere a los 40 años en brazos de su esposa

El cantante pop Shpat Kasapi murió de un infarto a los 40 años en brazos de su esposa, Selvije Jao. La pareja se encontraba en Monza, Italia en busca de atención médica para su hijo.

El artista libanés sintió molestias estomacales y opresión en el pecho antes de su fallecimiento el pasado 26 de noviembre.

"Nos dejaste aquí solos, sin ti. Moriste en mis brazos. Qué unidos éramos, qué cooperativos éramos para mantener nuestra privacidad", publicó Jao en Instagram junto a una fotografía Kasapi sosteniendo al hijo de ambos.

"Nos dejaste aquí solos, sin ti. Siempre me dijiste que me amarías hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué moriste en mis brazos? ¿Por qué me rompiste el corazón así, mi amor?", continuó.

Añadió: "Espero encontrarte en el cielo. Dios te quiso cerca de él, pero no puedo esperar a despertar de esta pesadilla y encontrarte aquí con nosotros otra vez".

Shpat era una figura muy querida en la escena musical albanesa y kosovar, según informa el Daily Star . Desde que su carrera despegó a principios de la década de 2000, disfrutó de numerosos éxitos, entre ellos Ajo Me Mungon (La extraño), Valle Kosovare (Danza kosovar), Dashni Pa Limit (Amor sin límites) y Aroma e Saj (Su aroma).

Su canción "N'dahem Sot" tiene más de un millón de vistas en YouTube y casi 340 mil oyentes mensuales en Spotify.