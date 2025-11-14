Zhamira Zambrano: "Soy testimonio de que Dios existe"

Antes del aparatoso accidente que sufrió su esposo, el artista puertorriqueño Jay Wheeler, en septiembre de 2024, la cantante venezolana Zhamira Zambrano ya conocía de Dios debido a varias situaciones difíciles que vivió en el pasado.

Contrario a lo que sus fanáticos puedan creer, ella admitió que no tiene una vida perfecta, pero que recibir el milagro de dar a luz a su hija la hizo valorar la vida y tener un encuentro con el Padre, ya que entiende que traer una persona al mundo “no tiene explicación” humana.

Durante una entrevista con LISTÍN DIARIO en Puerto Rico, previo a la segunda función del espectáculo “Girasoles”, de Wheeler, en El Choliseo, donde por primera vez su pequeña Aiuunii disfrutó la actuación de ambos sobre el escenario, la joven de 27 años afirmó que otro momento que reforzó su fe fue cuando su pareja sobrevivió al accidente de tránsito.

Señaló que no olvida esa llamada que recibió mientras estaba acostada con su bebé recién nacida y al ver la fotografía del estado en el que quedó el vehículo, una Cybertruck Tesla, no creyó que Wheeler no estuviera herido.

“Yo llevo yendo a la iglesia toda mi vida, pero te puedo decir que desde hace cinco años para acá me siento que tengo una relación con Dios increíble y yo, cada vez que puedo lo digo, yo soy testimonio de que Dios existe, de que Dios tiene un plan para ti porque, el que no me conoce no lo sabe, pero he pasado muchísimas cosas en la vida que eran para que yo no estuviera aquí ahora mismo, ni personal ni profesionalmente”, reveló.

“(El accidente) es de las cosas que yo digo: si no crees en Dios tienes que ver este tipo de testimonios porque es imposible ver el carro cómo quedó volteado en el medio de la autopista con las gomas afuera y todo y que no le haya pasado nada a ninguno es impresionante”, recordó.

Zhamira Zambrano, de 27 años, afirmó que otro momento que reforzó su fe fue cuando su pareja, Jay Wheeler, sobrevivió al accidente de tránsito.

del álbum "CURITA PARA EL CORAZÓN"

Zhamira Zambrano lanzó el 7 de noviembre su álbum debut “Curita para el corazón”, compuesto por 14 temas, que incluyen su éxito “Extrañándote”, junto a Jay Wheeler”, versión salsa, además de “Otra vez”, una nueva colaboración de ambos. Asimismo, se encuentran “Desvelo” con Kenny; “¿Cómo fue?” junto a Greeicy; y “Me hubiese gustado” con Noreh.

En el caso del sencillo “¿Cómo fue?”, que está disponible hace un mes, Zambrano dijo: “Greeicy, para mí siempre fue un sueño, yo la admiro desde hace mucho tiempo, es de mis artistas favoritas y que haya aceptado unirse conmigo para algo tan especial, con una canción para mí para mi primer disco, es un sueño hecho realidad. Yo siento que fue un plan perfecto porque llevaba mucho tiempo deseando que sucediera”.

En ese sentido, Noreh se ha convertido en la banda sonora de su familia, fue quien compuso la canción para su hija y la canción que Jay Wheeler le dedicó cuando iniciaron su noviazgo.

Pero, “Desvelo” con Kenny tiene una anécdota especial, Zambrano admite que “me robé la canción y lo invité a participar en ella” y “me encanta, es de esas canciones que escuchas cuando estás triste para ponerte más triste”.

Otra canción que cabe destacar es “Mil preguntas”, la segunda bachata de la carrera de Zhamira Zambrano, quien pensó que no se sentiría tan cómoda en el ritmo tropical.

“Es la favorita de mi esposo y cada vez que la ponía por ahí antes de que saliera el disco a todo el mundo le encantaba”, mencionó.

Video Zhamira - mil preguntas (Official Video)



VIDA DE MADRE

Dos días antes del accidente de Jay Wheeler, el 4 de septiembre de 2024, la pareja le dio la bienvenida a su primer retoño, a quien nombraron Aiuunii, tras contraer nupcias por el civil en diciembre de 2022 y celebrar una boda religiosa un año más tarde.

El público pudo ver el rostro de Aiuunii por primera vez el pasado 17 de octubre, el mismo día que Wheeler estrenó su espectáculo “Girasoles” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Zhamira Zambrano sostuvo que esperó hasta un año después para publicar a su hija en redes sociales por “miedo a la opinión pública” siendo tan pequeña.

“No es que ahora está grande, tiene un añito nada más, pero siento que nos tomamos este año para que fuera de nosotros nada más, suena un poco egoísta, pero como mamá sentí que era lo correcto”, indicó.

Agregó: “¿Por qué decidimos hacerlo en este momento del Choli de mi esposo? Porque no queríamos que ella se fuera a perder una experiencia como la que estamos viviendo y si no la hubiésemos mostrado ella no hubiese podido salir a ver el show u otra persona la iba a mostrar”.

Zambrano destacó que ha compartido los mejores procesos de su vida, como su boda y el embarazo, con sus seguidores, así que también era importante mostrar a su hija, quien se emocionó al ver a sus padres en escena.

“Ya sabe, ella sabe de todo, ella está muy consciente, tiene un año y pico, pero de verdad es demasiado inteligente y estuvo todo el tiempo, desde que empezó el concierto hasta que se terminó, allí frente a la tarima disfrutando del show”, contó.

Para Zambrano, sus padres y sus suegros han sido de vital importancia en el cuidado de su hija, especialmente cuando ella y su esposo tienen conciertos o trabajan en una producción discográfica.

“Nuestra familia es nuestro mayor apoyo, ambas familias, tanto la de él como la mía, es bendición de que se hayan caído bien, que se lleven tan bien también, eso es súper bonito”, dijo.

“Y en cuanto al trabajo, ellos nos ayudan con todo, yo no tengo nana porque gracias a Dios cuento con la ayuda de mi suegra, con la de mi mamá, de mi papá y de mi suegro, o sea están súper presentes en la vida de nosotros y ahora mismo con todo esto de los shows, ayer mi suegra llegó a las 3 de la tarde y se fue a las 1 de la madrugada por ayudarnos con la bebé y hoy mi mamá está a punto de aterrizar para ayudarme también. Siento que hacen que todo sea más fácil, en ese sentido, seguir nosotros trabajando y saber que nuestra hija está en buenas manos”, explicó.