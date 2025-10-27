Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

luctuosa 

Muere el baterista de jazz Jack DeJohnette a los 83 años

En los años 1980, formó un famoso trío con el pianista Keith Jarrett y el contrabajista Gary Peacock.

El bateador americano Jack De Johnette participó en una repetición, el 3 de agosto de 2001 en Marciac, antes del concierto de apertura del festival "Jazz In Marciac" en compañía del pianista Keith Jarrett y el contrabajista Gary Peacock. US drummer Jack De Johnette rehearses 03 August 2001 in Marciac ahead of his concert to open the 24th "Jazz In Marciac" festival which features among others Diana Krall, Joshua Redman and Wynton Marsalis. (Photo by ERIC CABANIS / AFP)

El bateador americano Jack De Johnette participó en una repetición, el 3 de agosto de 2001 en Marciac, antes del concierto de apertura del festival "Jazz In Marciac" en compañía del pianista Keith Jarrett y el contrabajista Gary Peacock. US drummer Jack De Johnette rehearses 03 August 2001 in Marciac ahead of his concert to open the 24th "Jazz In Marciac" festival which features among others Diana Krall, Joshua Redman and Wynton Marsalis. (Photo by ERIC CABANIS / AFP)AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPNueva York, Estados Unidos

El baterista estadounidense Jack DeJohnette, una figura destacada del jazz moderno que colaboró con grandes estrellas como Miles Davis y Keith Jarrett, falleció el domingo a los 83 años, se anunció en sus perfiles de redes sociales.

"Falleció pacíficamente en el hospital de Kingston, en el estado de Nueva York, rodeado de su esposa, su familia y sus amigos cercanos".

Según varios medios, murió el domingo por una insuficiencia cardíaca.

Nacido en Chicago en 1942, DeJohnette destacó por sus colaboraciones en los años 1960 con músicos célebres como Herbie Hancock y Miles Davis, especialmente en el álbum "Bitches Brew", en 1969.

En los años 1980, formó un famoso trío con el pianista Keith Jarrett y el contrabajista Gary Peacock.

Tags relacionados