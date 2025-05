Cazzu defiende a Ángela Aguilar: "Yo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella"

La cantante de 31 años afirmó que entre sus prioridades se encuentra proteger "los derechos de mi hija, nada más, y mis derechos y que no se me niegue nada de mis derechos ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral".