Barak: muchos artistas al final de un concierto "se van para una habitación a llorar" por la falta de Dios

Los integrantes de Barak tienen una reflexión especial con respecto a la cantidad de artistas seculares que durante los últimos años han decidido abrazar el cristianismo en sus vidas y de esta forma hasta cambiar el rumbo de su música.

Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano consideran que es una inclinación que desde un principio había estado ahí y, aunque por diversas razones esta podría haber sido ignorada, era solo cuestión de tiempo que esta necesidad fuera atendida.

“La mayoría de ellos ya lo lograron todo. Ellos dicen: ‘Yo lo tengo todo, tengo dinero, fama, mujeres, todo lo que quiere un hombre aquí en la tierra’; ellos lo tienen de sobra, pero al final se van para una habitación a llorar. Se acaba el concierto y se van deprimidos”, manifestó Frilop.

Durante una visita el jueves a Listín Diario, aseguran que aun cuando simulen ser personas que han logrado todo en la vida, la urgencia inherente de estar en paz consigo mismos siempre estará presente buscando ser escuchada.

Video Barak: de ser subestimados a pisar grandes escenarios de América y Europa #elcuartico. Video.



ANTE LAS LETRAS EXPLÍCITAS

En otro tema, los integrantes de Barak se sorprenden de lo tan accesible que se ha vuelto la difusión de contenido musical explícito en República Dominicana y cómo al mismo tiempo las emisoras buscan censurarlo colocando pitos a las canciones como una forma de evadir un problema más grande.

Angelo Frilop contó su experiencia al escuchar emisoras capitaleñas y se sobresaltó con lo que oyó: “Yo escuchaba una emisora aquí y yo decía: - a mí me da vergüenza ajena, y la misma emisora no se respeta, ¿por qué?, porque cada un segundo había que censurar la canción en el aire” para que no se escuchara "la palabrota" que el exponente urbano interpretaba.

Según su criterio, la música con ese tipo de letra “hay que reevaluarla. Tenemos que mostrarle a la gente que se puede triunfar en la vida sin hacer lo malo, haciendo las cosas correctas”.

Señalaron que si bien es cierto que se suele criticar este tipo de melodías triviales en su momento, de manera irónica las mismas se vuelven las más populares y escuchadas en el país, posicionándose como números uno en las listas musicales. Si éstas se vuelven virales, es por el apoyo masivo que le dan.

De izquierda a derecha, Ángelo Frilop, Janiel Ponciano y Robert Green junto a las periodistas Audry Trinidad y Ashley Ann.Alexander Mora

SU PRESENCIA EN RD

Luego de ocho años de ausencia, el grupo musical cristiano Barak ha decidido volver a su tierra natal, República Dominicana, como parte de su gira “Dios fuerte”, dispuestos a ofrecer un show lleno de alabanzas y adoración, interpretando algunas de sus canciones más icónicas y sorprendiendo con uno que otro invitado.

Integrado por Robert Green, Janiel Ponciano, Angelo Frilop, Josué Capel y David Nolasco, la banda se presentará por primera vez en el Estadio Quisqueya este 12 de abril de 2025 con la promesa de emocionar a sus seguidores que tanto tiempo han esperado.

El jueves visitaron la redacción de Listín Diario, donde "entraron" al podcast "El Cuartico" para un diálogo con las periodistas Audry Trinidad y Ashley Ann.

Al preguntársele sobre el largo tiempo que han durado para cantar en su país, la agrupación reconoció que los dominicanos se caracterizan por ser un “público exigente” y optaron por esperar alcanzar la excelencia que ameritaba su audiencia paisana para cumplir con sus expectativas de lleno.

“Lo mejor se iba a quedar para nuestra casa”, expuso Green, vocalista principal, con la convicción latente de que el momento de ser profetas en su tierra había llegado.

“Este es el evento más importante de nuestra carrera, vamos a tirar la casa por la ventana, queremos darle lo mejor a Dios y a todo ese público que ha estado aquí esperando fielmente por siete años”, expresó Janiel Ponciano.

DIOS ES FUERTE

Para ellos, nombrar su tour de esta manera es una declaración irrefutable de que todo lo que han logrado y seguirán logrando en su trayectoria musical es debido a que adoran un Dios que se caracteriza por hacer todas las cosas posibles, incluso aquellas que parecen no serlo.

Asimismo, con este lema pretenden proclamar de manera abierta que con cada lugar que visiten durante su tour conquistarán el mayor número de personas a los caminos del evangelio.

“República Dominicana es una tierra de Dios y que le pertenece al Dios fuerte”, sostuvo Ponciano.

Este mensaje tomó más sentido cuando recuerdan cómo en un principio iniciaron siendo parte del grupo de adoración de su iglesia y, con el deseo luminoso de que el mundo conociera el mensaje de la vida y enseñanzas que ofrece el evangelio, buscaron llevar la música cristiana por todo lo alto.

Poco a poco y casi sin planearlo, Barak contó al medio que el reconocimiento les llegó de forma inesperada y lo que empezó como un sueño lejano los llevó a presentarse en el coliseo de Puerto Rico, conocido como uno de los más importantes del Caribe y que ha sido testigo de actuaciones de cantantes como Bad Bunny, Romeo Santos, Daddy Yankee, entre otros.

De izquierda a derecha, Ángelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano durante su visita a Listín Diario el jueves 6 de marzo 2025.

subestimados

A pesar de contar con más de 10 años de trayectoria y reafirmarse como uno de los grupos musicales que ha logrado captar la atención de un gran número de jóvenes y adultos por la música cristiana, confesaron que hubo momentos en los que sintieron ser infravalorados por el tipo de melodías que interpretan.

Sin embargo, esto no los ha detenido y lo han tomado de inspiración para mantenerse firmes en el mensaje que piensan llevar a su generación como representantes orgullosos de la música cristiana.

SUs FAMILIAs

Alcanzar tanto éxito a nivel profesional no les ha impedido priorizar lo que para ellos siempre será de suma importancia: su familia y, con ello, buscar momentos de calidad para fortalecer los vínculos y no descuidarlos.

Consecuente a esto, como regla principal, no duran mucho tiempo fuera de casa, máximo tres días, para procurar siempre pasar tiempo con sus seres queridos.