Rihanna aparece por primera vez en el juicio de su pareja A$AP Rocky

Rihanna hizo su primera aparición en el juicio en Los Ángeles de su pareja, el rapero A$AP Rocky , con quien tiene dos niños pequeños.

La superestrella cantante se sentó fuera del campo de visión de las cámaras del tribunal , junto a la madre y la hermana de Rocky, en el juzgado penal del centro de Los Ángeles. La seguridad la llevó al tribunal subrepticiamente para evitar las multitudes el miércoles por la mañana.

Rocky ha sido sometido a juicio por dos delitos graves por haber disparado con una pistola a un ex amigo, conocido por el nombre de A$AP Relli. Si es declarado culpable, Rocky podría recibir hasta 24 años de prisión.

Rihanna ingresó a la sala del tribunal el miércoles mientras Relli testificaba sobre el momento en que Rocky supuestamente le disparó un arma en una calle de Hollywood en 2021.

“Me golpearon, o me rozaron. No me hicieron un agujero ni nada”, dijo Relli al jurado.

El testigo clave del juicio dijo que agarró a uno de los amigos en común que estaban con Rocky después de que se disparó el primer tiro y se paró detrás de él para protegerlo. Dijo que no vio a Rocky disparar el segundo tiro y que Rocky huyó momentos después.

Relli testificó que estaba caminando detrás de Rocky y gritándole cuando Rocky se dio vuelta y disparó. Rocky había levantado el arma y apuntado hacia abajo, dijo Relli.

Cuando se seleccionaron los jurados, los fiscales les preguntaron si la conexión de Rihanna con el caso , especialmente si comparecía ante el tribunal, afectaría su capacidad de emitir un veredicto de culpabilidad.

Casi todos los encuestados habían oído hablar de ella (mucho más de los que habían oído hablar de Rocky) y algunos se describieron como fans, pero todos dijeron que sentían que no afectaría sus decisiones.

Al principio del juicio, que comenzó el 21 de enero, Relli dijo que él y Rocky, miembros de A$AP, un grupo de creadores de una escuela secundaria de Nueva York, habían sido cercanos, pero que su relación se erosionó después de que Rocky se hizo famoso.

Dijo que su relación había sido tensa durante años y que estaba empeorando en los días anteriores, pero todavía estaba "furioso" cuando Rocky le apuntó con un arma después de una pelea que comenzó en el momento en que los dos se conocieron cerca del Hotel W.

“Le dije que lo usara, porque mentalmente no podía creerlo”, testificó Relli, mientras su viejo amigo lo miraba fijamente desde la mesa de la defensa. “Físicamente no podía creer que tuviera una pistola en la cara. Ese fue el punto de quiebre para mí”.

Dijo que esperaba discutir pero también reconciliarse con Rocky, y que lo último que quería hacer era meterse en una pelea que pudiera arruinar el modesto negocio de representación musical que había creado. Su abogado dice que los tiros que disparó fueron balas de fogueo de una pistola de salvas que llevaba como accesorio.

“Él es famoso”, dijo Relli. “Yo no soy nadie”.

Criado en Harlem, las canciones de rap de Rocky se convirtieron en un fenómeno en Nueva York en 2011. Tuvo su gran éxito cuando su primer álbum de estudio llegó al número 1 en el Billboard 200 en 2013. El segundo, en 2015, hizo lo mismo.

Está a punto de vivir el mejor año de su carrera como estrella multimedia. Este domingo, ha sido nominado al premio Grammy al mejor vídeo musical por su canción "Tailor Swif", en la ceremonia que se celebrará en el Crypto.com Arena, a tan solo tres kilómetros del juzgado de Los Ángeles donde se celebrará su juicio.

También será el artista principal del Festival de Música Rolling Loud, protagonizará junto a Denzel Washington una película dirigida por Spike Lee y será copresidente de la Gala del Met en mayo.

Pero la perspectiva de una condena y la posibilidad de una larga pena de prisión ensombrecen todo el asunto.

Rocky y Rihanna, ambos de 36 años, tienen dos hijos juntos: RZA Athelston Mayers, de 2 años, y Riot Rose Mayers, de 1 año. Ella reveló que estaba embarazada del niño más pequeño después de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2023 con una barriguita visible.

La cantante y el rapero, ambos magnates de la moda, se hicieron amigos por primera vez cuando él le proporcionó un verso a su canción de 2012 “Cockiness (Love It)” y la interpretaron en los MTV Video Music Awards. Se convirtieron en pareja en 2020.