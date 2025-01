Lú Polanco lanza “Careta” y entra a concurso "El Spotlight de Isle of Light"

La cantante dominicana Lú Polanco refuerza su repertorio con sonidos que resaltan su identidad, lo cual evidencia en su nuevo sencillo, “Careta”, que combina los ritmos del afrobeat con sonidos tropicales.

La canción de su autoría, en colaboración con Berra, cuenta con la producción de Emm Silverio y Ricantu.

"Careta es una canción que nace desde la vulnerabilidad más profunda. Habla de esa máscara que muchos, especialmente quienes vivimos de conectar con los demás, nos vemos obligados a usar. Esa sonrisa forzada, esa energía que entregamos mientras, por dentro, nos vamos apagando”, indicó sobre la esencia del tema.

Agregó que esta canción no solo es un desahogo, es también una invitación a la empatía, a mirar más allá de las apariencias, a entender que todos llevamos batallas invisibles, “porque llega un momento en el que esa careta se quiebra, y ya no podemos sostenerla más”.

Video "Careta" · Lú Polanco ·



El video musical de "Careta" fue grabado en el Teatro Bisou, bajo la dirección de Isabella Domínguez, cinematografía de Saladin y combina simbolismo, emoción y estética para dar vida a la dualidad que explora la canción.

Además, Lú forma parte de los talentos dominicanos que compiten en el concurso “El Spotlight” de Isle of Light, con miras a presentarse en dicho escenario el próximo 15 de marzo en San Soucí. Las votaciones se realizan a través de https://www.radiobizarro.fm/ hasta el 27 de enero.

"Estoy muy emocionada y agradecida por esta oportunidad. Isle of Light es un festival que siempre he admirado, y tener la oportunidad de mostrar mi música en un escenario tan importante significa muchísimo para mí. Estoy poniendo todo mi corazón en esta competencia y me llena de alegría sentir el apoyo de tantas personas que creen en mí. ¡Gracias por acompañarme en este sueño!", sostuvo.

Lú cuenta con más de 9 años en la escena musical y ha participado también en teatro musical. “Careta” está disponible en todas las plataformas digitales.