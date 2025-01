Yolandita Monge: “Es difícil llegar a República Dominicana y saber que Anthony ya no está más”

Yolandita Monge, la gran diva de la música pop y romántica, dedicó palabras cargadas de nostalgia y gratitud al legendario cantautor dominicano Anthony Ríos, con quien compartió una relación sentimental llena de pura admiración.

Durante el encuentro con la prensa para compartir detalles de su concierto "Eternamente Yolandita”, la artista expresó visiblemente conmocionada que le quedaron, “Muchas de las canciones que grabé de él y el legado familiar”.

Y no pudo ocultar la tristeza que le genera su ausencia: “ Es difícil llegar a República Dominicana y saber que él ya no está más. Anthony era una persona que me inspira, no solo a mí, a todos los que lo conocieron”.

Sin embargo, también reconoció que la vida siempre trae nuevas conexiones: “ Siempre la vida te trae gente nueva, gente que quiere estar cerca de ti” .

Compartió una anécdota especial sobre su icónica canción "Señor del pasado": “Cuando la hice, no busqué una estrategia sino comunitario, realmente lo hablábamos entre nosotros. Nunca tuvimos ningún tipo de discordia, ni estrategia tampoco; más bien fue una inspiración”.

A sus 69 años, Yolandita Monge sigue reinventándose y acumulando aprendizajes.

“Lecciones tengo todos los días, porque tengo todavía muchas cosas que aprender”, confesó.

Y fue más allá al hablar de las lecciones más profundas: “¿Cuál es la mayor? Esa que te toca bien duro, que tú crees que no te vas a poder levantar. Ahí es donde están las lecciones más grandes y las que van a durar para siempre”.

Su sinceridad y su enfoque apasionado por el arte se reflejan en su estilo interpretativo.

“La clave en mí es la entrega real de lo que yo soy. No puedo venir a presentarme con algo de una manera en que quizás para ponerme a la moda. Nunca he intentado ese tipo de cosas. Es el amor que le pones; las canciones toman una vida porque, aparte de ser cantante, soy una intérprete”.

Concierto

"Eternamente Yolandita"se realizará el próximo 8 de febrero de 2025 en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con su característico carisma, humildad y profunda emotividad, la artista puertorriqueña no solo contó sobre su espectáculo, sino que también reflexionó sobre su vida, su carrera y las lecciones que el camino le ha dejado.

Bajo la producción de SkyPro, el concierto promete ser un recorrido por una de las carreras más exitosas y queridas de la música latina: “Lo nuevo son las canciones que son protagonistas de mi repertorio, que ustedes lo forjaron”, confesó Yolandita.

“Vamos a 'engalillarnos', en buen puertorriqueño, y a dejar la garganta con el corazón”, agregó con una sonrisa cómplice.

Historias en sus letras

Una de las cualidades que distingue a Yolandita es su capacidad de transmitir emociones profundas a través de sus canciones.

“Les hago creer esa historia porque es una historia real que no todas he pasado por ellas, pero las historias de amor todas tienen que ver una con la otra. Cuando hay un corazón roto, hay uno más roto que otro, pero igual está roto”, reflexionó.

La artista confesó que cada canción de su repertorio tiene un significado especial: “Todas las canciones me emocionan porque cada una de esas historias tiene un porqué, tiene una fórmula, que me mueve a mí y mueve a otras personas”.

El concierto "Eternamente Yolandita" promete ser una velada llena de recuerdos, pasión y música de primer nivel.

Con un montaje que incluye bailarines, luces, sonido y una selección de más de veinte de sus éxitos, la artista prometió brindar una experiencia inolvidable a sus seguidores dominicanos.

Entre los temas que formarán parte del repertorio están clásicos como "Quítame ese hombre del corazón", "Débil" y "El amor".