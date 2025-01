Estos son los nominados a la 97º edición de los Premios Oscar

Se anunciaron los nominados a la 97a edición de los Premios Oscar.

A la cabeza está “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, una película en español pero de producción francesa, con 13 nominaciones, incluidas mejor película y mejor actriz para Karla Sofía Gascón, lo que la convierte en la primera actriz abiertamente trans nominada a un Oscar.

Las nominaciones habían sido planeadas originalmente para el 17 de enero, pero después de que los incendios forestales del 7 de enero comenzaron a arrasar partes de Los Ángeles, dejando tras de sí una destrucción masiva, la academia extendió su ventana de votación y pospuso dos veces el anuncio de las nominaciones.

Aquí está la lista de nominados a los Oscar, que se transmitirán el 2 de marzo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles:

Mejor pelicula

“Anora”; “The Brutalist”; “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Dune: Part 2”; “Emilia Perez”; “I'm Still Here”; “Nickel Boys”; “The Substance”; “Wicked”

Mejor Actriz

Demi Moore, “La sustancia”; Cynthia Erivo, “Malvada”; Mikey Madison, “Anora”; Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”; Fernanda Torres, “Aquí Sigo”

Mejor actor

Adrien Brody, “El brutalista”; Timothée Chalamet, “Un completo desconocido”; Colman Domingo, “Sing Sing”; Ralph Fiennes, “Conclave”; Sebastian Stan, “El aprendiz”

Mejor Actriz de Reparto

Mónica Barbaro, “Una completa desconocida”; Felicity Jones, “La brutalista”; Ariana Grande, “Malvada”; Isabella Rossellini, “Cónclave”; Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, “Anora”; Kieran Culkin, “Un verdadero dolor”; Edward Norton, “Un completo desconocido”; Guy Pearce, “El brutalista”; Jeremy Strong, “El aprendiz”

Director

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”; Sean Baker, “Anora”; Brady Corbet, “El brutalista”; James Mangold, “Un completo desconocido” Coralie Fargeat, “La sustancia”

Canción original

“El Mal” de “Emilia Pérez”; “The Journey” de “The Six Triple Eight”; “Like a Bird” de “Sing Sing”; “Mi Camino” de “Emilia Pérez”; “Never Too Late” de “Elton John: Never Too Late”

Banda sonora original

“El Brutalista”; “Emilia Pérez”; “Cónclave”; “Wicked”; “El Robot Salvaje”

Mejor sonido

“Una completa desconocida”; “Dune: Parte 2”; “Emilia Pérez”; “Wicked”; “El robot salvaje”

Película animada

“Flow”; “Intensa-Mente 2”; “Memorias de un caracol”; “Wallace y Gromit: La venganza más cruel”; “El robot salvaje”

Cine internacional

“Todavía estoy aquí”, Brasil; “La chica de la aguja”, Dinamarca; “Emilia Pérez”, Francia; “La semilla del higo sagrado”, Alemania; “Flujo”, Letonia

Cinematografía

“El Brutalista”; “Dune: Parte 2”; “Emilia Pérez”; “María”; “Nosferatu”

Guión original

“Anora”; “El Brutalista”; “Un Dolor Real”; “5 de Septiembre”; “La Sustancia”

Guión adaptado

“Un completo desconocido”; “Cónclave”; “Emilia Pérez”; “Nickel Boys”; “Sing Sing”

Largometraje documental

“Diarios de la caja negra”; “No hay otra tierra”; “Guerra de porcelana”; “Banda sonora de un golpe de Estado”; “Caña de azúcar”

Cortometraje de acción real

“Un vínculo”; “Anuja”; “No soy un robot”; “El último guardabosques”; “El hombre que no podía permanecer en silencio”

Cortometraje animado

“Hombres hermosos”; “A la sombra del ciprés”; “Caramelos mágicos”; “Deambular para maravillarse”; “¡Qué asco!”

Cortometraje documental

“Muerte por números”; “Estoy listo, alcaide”; “Incidente”; “Instrumentos de un corazón que late”; “La única chica de la orquesta”

Efectos visuales

“Alien: Rómulo”; “Un hombre mejor”; “Dune: Segunda parte”; “El reino del planeta de los simios”; “Wicked”

Diseño de producción

“El Brutalista”; “Conclave”; “Dune: Parte 2”; “Nosferatu”; “Wicked”

Edición de películas

“Anora”; “El Brutalista”; "Cónclave"; “Emilia Pérez”; "Malvado"

Maquillaje y peluquería

“Un hombre diferente”; “Emilia Pérez”; “Nosferatu”; “La sustancia”; “Wicked”

Diseño de vestuario

“Un completo desconocido”; “Conclave”; “Gladiator II”; “Nosferatu”; “Wicked”