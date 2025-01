Fefita La Grande responde molesta a elenco de un podcast por decir que debe retirarse

Fefita La Grande reaccionó molesta a través de su cuenta de Instagram tras ver un contenido sobre ella en el podcast "Todo Variado", donde el elenco de dicho espacio afirmó que la merenguera debería retirarse de los escenarios "porque hace rato que caducó", además de criticar su estado físico, compararla con un "esqueleto" y bromear sobre su edad.

En ese sentido, la acordeonista pidió este jueves que sus seguidores reporten la cuenta de redes sociales del programa conducido por tres hombres, quienes más tarde expresaron sus disculpas.

"No todo el sonido es bueno, no acostumbro hacer esto de estar reportando cuentas, ni nada por el estilo, porque soy una artista que me debo al público y como me debo al público acepto críticas buenas y malas, porque de eso se trata ser artista", dijo.

"No le acepto a nadie que me falte el respeto, ni como mujer, ni como artista, porque entiendo que merezco respeto y el respeto al derecho ajeno es respeto", señaló.

"Nunca le he pedido a mis seguidores que reporten una cuenta y por primera vez lo haré, espero que todos reporten esta cuenta y la cierren por falta de respeto, principalmente a una gloria de este país como lo soy yo y después a mi figura que soy la Gran Soberana de la República Dominicana, no le acepto a nadie que me falte el respeto y muchos menos que se refieran a mí, como si yo fuera un trapo viejo de cocina que no sirve ni para fregar", concluyó.