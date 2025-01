“Dile”, el éxito de Don Omar que casi no graba, su conexión con RD y fue un antes y después en su carrera

Hace 22 años Don Omar lanzó “Dile”, un tema que no quería grabar y se convirtió en un antes y después en su carrra. Actualmente rompió récords en Spotify superando mil millones de reproducciones y el artista contó la conexión que tiene República Dominicana con el éxito que lo convirtió en una de las estrellas del reguetón.

“Cuando estaba haciendo el disco, compartí con mi equipo que no quería grabar Dile. No me gustaba; sin embargo, todos insistieron en que era una gran canción. Veintiún años después, tengo claro que si no la hubiese incluido, habría cometido un grave error”, dijo “El Rey” en un video en su cuenta de Instagram.

Don Omar explicó que el video de la canción lo grabó en República Dominicana con Juan Basanta y fue el “que lo comenzó todo para mí”.

“Ese video lo hice con lo hice con un director dominicano que se llama Juan Basanta y tengo el grato recuerdo de haberla pasado muy bien con él porque me permitió poner detalles dentro de la historia; el detalle de Don Omar esperando fuera del apartamento, de la modelo, fueron detalles… que se me permitió trabajar y también les permití a ellos trabajar”, recordó con cariño el artista.

El cantante boricua dijo que en ese tiempo también grabó el video de “Pobre diabla” en el país.

“Dile fue la canción que me permitió salir de Puerto Rico y llegar a Miami8 y comenzar a ser parte de los premios en televisión”.

El artista reconoció el impacto que ha tenido “Dile” en su carrera. El tema forma parte de su álbum “The Last Don” y tuvo presencia en destacadas listas de popularidad.

“Dile es una locura. Es un tema que yo espero ansioso cantar en los conciertos y me lo disfruto de arriba abajo. Desde que suenan los primeros acordes, todo el mundo va a bailar", comentó el reguetonero.