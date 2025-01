Tueska y ex integrantes de Las Chicas del Can graban nuevo merengue

Luego de una presentación histórica y exitosa como parte del “Reencuentro de Las Chicas del Can”, varias de las ex integrantes de esta icónica agrupación dominicana regresaron al estudio de grabación invitadas por Tueska para dar vida a un nuevo proyecto musical: “Tú no me entiendes”, un merengue fresco y moderno que fusiona elementos urbanos y pop, de la mano del reconocido productor Henry Jiménez.

La canción, compuesta por Rudy Ventura y el propio Henry, es una mezcla vibrante que mantiene la esencia tradicional del merengue con un giro contemporáneo, apto para conquistar tanto a los seguidores de siempre como a nuevas generaciones.

La canción cuenta con la participación de varias de Tueska, Michell Flores (a dúo) y en las voces Florangel, Grissel Báez, Luisanna Grullón, Jamely Martínez, Mabel Peguero, Belkis Concepción (piano) y Teresa Domínguez (güira), conocida popularmente como Juana La Cubana.

Ahora, con “Tú no me entiendes”, estas talentosas artistas han dado el siguiente paso en su carrera musical con una propuesta que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El “Reencuentro de Las Chicas del Can”, una iniciativa liderada por la cantante Tueska, fue un momento que conectó a tres generaciones de esta orquesta femenina pionera en el merengue dominicano.

El evento, realizado en el emblemático Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua en Santo Domingo, logró la total empatía del público, quienes cantaron y corearon sus temas favoritos. De ahí que abriera una nueva función en el mismo escenario para el próximo viernes 21 de febrero.