Leo Dan clavó sus canciones en el corazón de la gente

En 1983 el artista argentino Leo Dan (22 de marzo de 1942-1 de enero 2025) escribió una canción a República Dominicana, en la que relataba como Santo Domingo resultó ser tan hermoso como lo imaginó. Acompañado de una guitarra interpretó sus primeros párrafos durante su presentación, en El Show del Mediodía.

Leo Dan fue uno de los artistas más cantado y admirado de toda hispanoamérica, Aunque sus presentaciones no frecuentes por el país, era amado y disfrutado; sus canciones se clavaron en el corazón de la gente haciendo de ellas puros himnos de amor y desamor.

Estrenando el 2025, decidió partir del plano terrenal, a los 82 años, a solo un año de haberse retirado de los escenarios, dejando una dote de canciones, que desde su inicio marcaron generaciones. “Mary es mi amor”, “Celia”, “Como te extrano”, “Esa pared” “Qué tiene la niña”, “Fanny”y otros tantos éxitos han sido parte de la historia de vida de muchos de sus seguidores.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada la mañana de Año Nuevo, a través de su página oficial en Facebook. “Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito. El día de hoy, 1ero de enero del 2025, invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida. Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor… por siempre”, decía el texto.

Al momento de ofrecer la información no se dio a conocer la causa de su muerte. Se recuerda que en 2018 presentó problemas de hipertensión arterial, por lo que entonces tuvo que suspender algunas presentaciones que tenía previsto realizar. Su condición de salud le obliga a anunciar su retiro en 2024, con la realización de la gira “Celebrando a una leyenda”, solo por Estados Unidos.

“Fue un viaje maravilloso pero es el momento de cerrar este capítulo”, expresó el cantante oriundo de Villa Atamisqui, en la provincia norteña de Argentina.

Con más de un millón de canciones compuestas y con 40 millones de discos vendidos, fue símbolo de la época de “La Nueva Ola” en los años 60.

En 2019 su canción “Te he prometido” volvió a convertirse en hit gracias a la película “Roma”, del mexicano Fernando Cuaron, que la incluyó como parte de la trama de la vida de la empleada doméstica que protagonizó Yelitza Aparicio. La cinta ganó tres premios Oscar y gracias a ello se multiplicaron las reproducciones de la canción y otras composiciones de su autoría en las diversas plataformas de streaming.

Su niñez e inicio en la música

Leopoldo Dante Tévez su nombre original nació el 22 de marzo de 1942, en Villa Atamisqui, en la provincia de Santiago Estero (Argentina). Hijo de una humilde familia de comerciantes del pueblo, se vinculó con la música por iniciativa propia. A los cinco años de edad aprendió a tocar la armónica y la flauta, y a los 16 años aprendió guitarra iniciando en el folklore y en el rock. Era agrónomo, pero una corazonada lo llevó de viaje a Buenos Aires y lo contrató la compañía discográfica CBS (Sony disco) tras escucharlo entonar “Celia”, canción que había compuesto siendo un adolescente, inmediatamente lo contaron, llegando a los primeros lugares en los rankings de popularidad a la semana de haber salido al mercado.

Foto de Leo Dan durante su juventud.foto: fuente externa

Solo bastaron unos 15 días de sonada en la radio para convertirse en toda una estrella de La Nueva Ola. Corrían los años de los 60 y junto a otros grandes como Leonaldo Fabio, Nino Bravo y Raphael de España fue parte de los grandes exponentes de la balada romántica.

Fenómeno musical

El éxito fue instantáneo. El crecimiento nunca se detuvo y se convirtió en un fenómeno en América latina. Leo Dan y su esposa decidieron mudarse a España, donde él continuó grabando y tuvo éxitos como “Mary es mi amor”, “Con los brazos cruzados”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Cómo poder saber si te amo” y “Será posible amor”, entre otros.

En 1970, debido al gran éxito de sus composiciones, Leo Dan decidió mudarse junto a su familia a México, donde radicaría en los siguientes diez años. En México logró grandes éxitos con temas como “Te he prometido”, “Esa pared”, “Toquen mariachis canten”, “Mi última serenata”, “El radio está tocando tu canción”, “Pareces una nena”, “Yo sé que no es feliz”, “Con nadie me compares” y otras. Finalmente residió en Miami junto a su esposa, hijos y nietos.

En 1995 incursionó en la política siendo candidato a gobernador de Santiago del Estero.

Leo Dan ha compuesto más de 1500 canciones, vendiendo más de 40 millones de copias en todo el mundo. Sus temas han sido grabados en diferentes géneros: tropical, folclore, cumbia, tango, vallenato, merengue y rancheras, entre otros. Sus composiciones se han traducido al italiano, portugués, alemán, francés, inglés y japonés.

Ha realizado cuatro películas “Santiago querido”, “Cómo te extraño mi amor”, “La novela de un joven pobre” y “La muchachada de a bordo”. Escribió un libro titulado Un pequeño grito de fe, donde refleja sus pensamientos sobre la vida.